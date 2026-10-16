Este jueves 15 de octubre, Andrea Ghidone y Pablo Otero dieron el sí por civil con una íntima ceremonia que se realizó en el Club Libanés de la Ciudad de Buenos Aires. Acompañada de sus hijos, familiares y amigos íntimos, la pareja celebró la unión.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea compartió un video con el resumen de uno de los días más importantes de su vida y acompañó la publicación con unas sentidas palabras donde expresó su enorme alegría.

“Viví una de las mañanas más lindas y emocionantes, de esas que quedan guardadas para siempre en el corazón. Ser parte de un momento tan especial, lleno de amor, abrazos y felicidad, fue un regalo hermoso”, escribió en Instagram.

Andrea Ghidone y Pablo Otero se casaron por civil (Video: Instagram @andreaghidoneoficial)

ANDREA GHIDONE Y PABLO OTERO DIERON EL SÍ

Andrea Ghidone y Pablo Otero se conocieron en Punta del Este, a través de una amiga en común. El empresario la había conocido anteriormente cuando la fue a ver a “Madame Tango”, pero ella no lo sabía.

Andrea Ghidone y Pablo Otero se casaron por civil (Video: Instagram @andreaghidoneoficial)

Después de ese primer encuentro, llegaron las conversaciones, los desayunos y los almuerzos que les permitieron conocerse mejor. La relación avanzó de a poco, hasta que ambos decidieron dar el siguiente paso en la relación.

Andrea Ghidone y Pablo Otero se casaron por civil (Video: Instagram @andreaghidoneoficial)

En octubre de 2025, después de una función de Ellas son tango, la pareja celebró su compromiso rodeada de sus hijos. El pedido de matrimonio había llegado durante un una cena romántica en un viaje a Cerdeña, Italia.