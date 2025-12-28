Andrea Ghidone sorprendió a todos al anunciar que se casa con su novio, Pablo Otero, conocido como EL Rey del Tabaco, y abrió su corazón sobre cómo nació este romance que le cambió la vida. La artista uruguaya visitó Almorzando con Juana (eltrece) y compartió detalles de su boda y de la relación que la llevó a volver a creer en el amor.

“Me caso el 24 de octubre y es una etapa diferente y hermosa para mí. Esta vez con un argentino, porque me había casado con un uruguayo”, contó Ghidone, visiblemente emocionada. “Ya hacía muchos años que estaba sola y siempre había sido algo secundario en mi vida tener pareja porque yo sentía que con mi hija y mi trabajo no necesitaba más nada”.

Andrea Ghidone y Pablo Otero (Fotos: captura eltrece y Instagram @andreaghidoneoficial)

La historia de amor comenzó gracias a una amiga en común. “Yo lo conocía porque a mí me encanta correr y sabía que él corría”, relató sobre Otero, que se dedica al automovilismo. Pero el flechazo no fue inmediato: “Fue muy tranquilo todo, paso a paso porque yo estaba bastante cerrada porque hace años que no quería tener pareja”, reconoció la uruguaya.

CÓMO SE CONOCIERON ANDREA GHIDONE Y PABLO OTERO, EL EMPRESARIO CONOCIDO COMO “EL REY DEL TABACO”

El encuentro clave se dio este año. “Nos cruzamos y fue él quien se acercó”, recordó Andrea, sorprendiendo a Juana Viale, que no sabía que el noviazgo había comenzado hace solo unos meses.

Ghidone aseguró que hoy vive el amor de otra manera: “Siento que hay muchas cosas a esta altura de mi vida en las que no necesito mucho tiempo, en un proyecto y en algo que tiene que ver con mi vida personal tengo las cosas mucho más claras, hoy es blanco o negro”.

La bailarina, que hace poco habló de un ambicioso proyecto profesional, también se refirió a la familia ensamblada que formarán: “Él tiene tres hijos y la mía tiene 19 años y este año ya terminó su primer año de facultad”.

Andrea Ghidone cerró su relato con una frase que resume su presente: “Cada vez que nos vemos, que es casi todos los días, lo sigo eligiendo y sigo encontrando en él un montón de cosas que no me permitía encontrar en un hombre”.

PABLO OTERO, EL FUTURO MARIDO DE ANDREA GHIDONE QUE SUFRIÓ UN DURO GOLPE JUIDICIAL Y DEBE PAGAR UNA FORTUNA AL FISCO

Pablo Otero sufrió un duro golpe judicial cuando La Corte Suprema resolvió en agosto de este año que la Ley de Impuestos al Tabaco es constitucional y, con ese fallo, habilitó a la ex AFIP (actual ARCA) a avanzar en la ejecución de la deuda que Tabacalera Sarandí acumuló entre 2018 —cuando se sancionó la norma— y 2024, año en que fue modificada por el gobierno de Javier Milei a través de un artículo incluido en la Ley Bases.

Según informó Clarín en esa fecha a partir de fuentes oficiales, el monto total adeudado por Pablo Otero, que incluye multas e intereses, supera los 1.500 millones de dólares. Por esos días, además, la Corte rechazó de manera inmediata un nuevo planteo judicial presentado por el empresario, en el que solicitaba la nulidad del fallo del máximo tribunal.

En paralelo, Otero decidió cambiar su imagen y designó al frente de Tabacalera Sarandí a la abogada Claudia Romero Roura, aunque continuó involucrado en el funcionamiento cotidiano de la empresa, que concentra la mayor parte de los ingresos del Grupo Madero Sur, que preside. Al mismo tiempo, analiza posibles inversiones en Uruguay, vinculadas a los sectores financiero, inmobiliario y automotor, que por ahora son consideradas proyectos sin desarrollo concreto, y en el espectáculo.

