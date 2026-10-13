Andrea Ghidone y Pablo Otero se preparan para dar un nuevo paso en su historia de amor. La bailarina y el empresario celebrarán su casamiento a fines de octubre en una fiesta que reunirá a familiares, amigos y numerosas figuras del espectáculo, con música en vivo, tres vestidos para la novia y varias sorpresas.

La celebración tendrá una particularidad: en lugar de regalos, la pareja pidió a sus invitados que realicen donaciones a cuatro instituciones solidarias de Argentina y Uruguay. Así, los novios buscarán que el festejo también se convierta en una oportunidad para ayudar a quienes lo necesitan.

La música será otra de las grandes protagonistas de la noche. Habrá shows de tres bandas internacionales, aunque sus nombres todavía se mantienen en reserva. Una de ellas llegará desde Uruguay, el país donde nació Andrea y donde comenzó la historia de amor de la pareja.

Andrea Ghidone y su pareja

Quiénes son los famosos invitados al casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero

La boda reunirá a un amplio grupo de figuras del espectáculo argentino. Entre los invitados estarán Teté Coustarot, Flor de la V, Nacha Guevara, Carmen Barbieri, Facundo Arana, Gabriel Corrado, José María Muscari, Marcelo Polino, Cecilia Milone, Carolina Papaleo, Anita Martínez, Federico Bal y Evelyn Botto.

También fueron convocados Susana Roccasalvo, Rocío Marengo, Marcela Tauro, Rodrigo Lussich, Iliana Calabró, Gladys Florimonte, Julia Calvo, Natalia Lobo, Daniel Ambrosino, Natalia Cociuffo, Nara Ferragut, Marisol Otero, Vanesa Butera, Adabel Guerrero, Belén Pasqualini y Anita Pauls.

Todos compartirán con los novios una noche que combinará el festejo familiar con la presencia de referentes del mundo artístico.

Andrea Ghidone y su pareja

Tres vestidos para Andrea Ghidone: uno llegó desde Milán

Uno de los detalles más llamativos de la boda será el vestuario de Andrea Ghidone, quien lucirá tres vestidos durante la celebración.

Dos de los diseños llevan la firma de Marisa Campanella, creadora que trabaja desde su atelier de Recoleta. Una de las piezas está bordada íntegramente a mano con cristales y fue elegida por la bailarina después de verla terminada.

El tercer vestido llegó desde Milán y será una de las sorpresas de la noche. Andrea mantiene los detalles del diseño en reserva para revelar el look durante la fiesta.

En lugar de regalos, los novios pidieron donaciones para cuatro instituciones

Andrea y Pablo decidieron que su casamiento también tenga un propósito solidario. Por eso, les propusieron a sus invitados que, en lugar de hacerles regalos, colaboren con alguna de las cuatro instituciones que eligieron.

En Argentina, las organizaciones seleccionadas son la Fundación Natali Dafne Flexer, La Casa del Teatro y la Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asís. En Uruguay, la elegida es la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia.

Andrea Ghidone y su pareja

“Gracias por hacer que el amor de este día también llegue a otros”, escribieron en la tarjeta que compartieron con sus invitados.

La iniciativa busca extender el espíritu de la celebración más allá de la pareja y convertir el festejo en una oportunidad para acompañar distintas causas sociales.

Luna de miel en Curazao y nuevos proyectos teatrales

Después de la boda, Andrea y Pablo viajarán a Curazao para disfrutar de su luna de miel. El descanso será una pausa antes de retomar una agenda cargada de compromisos artísticos.

La pareja coproduce Ellas son tango, el espectáculo dirigido por Ghidone, en el que interpreta a María Nieves. La obra viene de varias temporadas en el Teatro Astral, recibió cuatro nominaciones a los Premios ACE y se mantuvo durante varias semanas entre las diez propuestas teatrales más vistas del país, según la información difundida por su equipo.

Andrea Ghidone y su pareja

Para mediados de noviembre, Andrea y Pablo tienen previsto trabajar en la grabación de un documental sobre el espectáculo y en los ensayos para la temporada en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. En abril de 2027, además, proyectan una gira europea.

Cómo empezó la historia de amor de Andrea Ghidone y Pablo Otero

La relación comenzó en Punta del Este, durante un encuentro familiar organizado por una amiga en común. En ese momento, Andrea estaba acompañada por su hija y Pablo, por su hijo menor.

El empresario ya había visto bailar a Ghidone en Madame Tango, aunque ella no lo sabía. Después de aquella presentación llegaron los desayunos, los almuerzos y las conversaciones que les permitieron conocerse antes de iniciar una relación.

Andrea llevaba varios años sola, disfrutaba de su independencia y no estaba buscando pareja. Según contó en una entrevista con la revista GENTE, antes de volver a compartir su vida con alguien necesitaba estar convencida de la decisión.

Andrea Ghidone y su pareja

De Pablo la conquistaron el respeto, la caballerosidad y su manera de tratarla. “Lo miro, lo escucho hablar. Lo observo y ya eso me enamora”, expresó. A él, por su parte, lo atrajeron la inteligencia, la sencillez y la dedicación de Andrea a su familia.

En octubre de 2025, la pareja celebró su compromiso después de una función de Ellas son tango en Origami. La hija de Andrea y los tres hijos de Pablo los acompañaron con palabras de cariño y alegría por la nueva etapa.

Ahora, un año después de aquel compromiso, volverán a reunirse con sus seres queridos para celebrar el casamiento y la historia que comenzaron a construir en Uruguay.