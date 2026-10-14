El lunes 12 de octubre Felipe, el hijo de Florencia Peña y Ramiro Ponce de León, cumplió 9 años. Por este motivo, la actriz aprovechó la ocasión para dedicarle unas sentidas palabras a su hijo menor a través de las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Flor compartió con sus seguidores un video con una recopilación de imágenes y videos de estos últimos nueve años donde hizo un breve repaso por el crecimiento de Felipe.

“¡Feliz cumple, Pipe hermoso! Nuestro pequeño gigante”, escribió al comienzo de la dedicatoria que acompañó la publicación. Luego, enumeró las actividades favoritas del pequeño y sus mejores características.

Florencia Peña celebró el cumpleaños de su hijo Felipe (Video: Instagram @flor_de_p)

LA PUBLICACIÓN DE FLOR PEÑA POR EL CUMPLEAÑOS DE SU HIJO FELIPE

“El duende cascabel que llena de alegría cada rincón. El de mirada profunda y tierna con los ojos color del tiempo. El que ilumina todo a su paso con esa risa contagiosa que nos llena de amor”, continuó Florencia Peña en su dedicatoria a Felipe.

“El que ama el fútbol con pasión y nos regala sus jugaditas mirándonos de reojo. El que ama a sus amigos como si fueran familia, y defiende sus pijamadas a capa y espada”, agregó, al contar algunas de las cosas que más disfruta su hijo.

Felipe, el hijo de Flor Peña, cumplió 9 años (Foto: Instagram @flor_de_p)

“El que abraza con amor que emociona y se deja hacer sanguchito de besos aunque no quiera. El niño aventurero que avanza a paso firme y es genuinamente feliz. Él, que se hizo esperar y zapateaba en mi panza vibrando la vida desde su inicio. El que imagina, sueña, siente, brilla, juega, y no necesita demasiado. Con su espadita es feliz”, compartió la actriz.

Felipe, el hijo de Flor Peña, cumplió 9 años (Foto: Instagram @flor_de_p)

Para cerrar el posteo, Flor escribió: “Sos tan especial, Pipe, sos gracioso y carismático y tenés el don de dar amor a todos los que te rodean. Te amamos tanto que nos explota el corazón. Felices 9 añitos. Acá estaremos siempre para acompañarte en mil aventuras y bancarte en la que venga. ¡Te amamos!”.