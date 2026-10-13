A casi un año de su soñada boda, Diego “Peque” Schwartzman y Euge de Martin anunciaron la noticia más importante de sus vidas: serán papás.
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A través de una publicación compartida de Instagram, el extenista y su esposa contaron que están esperando una nena y lo hicieron con un álbum de fotos familiar donde se los ve posando a cámara con la pancita.
Vestidos de jean y blanco, Diego y Euge se mostraron muy felices junto a sus dos perros y así anunciaron la llegada de su primera hija, quien llega para completar su amorosa familia.
EL EMOCIONANTE ANUNCIO DE DIEGO SCHWARTZMAN Y EUGE DE MARTINO
“Mitad tuya, mitad mía y la familia que tantas veces soñamos!!!! VAMOS A SER PAPÁS!!!!!!!!!!”, empezó escribiendo Euge de Martino en una reciente publicación de Instagram que tomó a todos sus seguidores por sorpresa.
La mayoría de las imágenes de la publicación eran fotográficas en blanco y negro que una amiga de ella les había tomado a los cinco: Euge, Diego, la beba en camino y sus dos perros. Con la familia completa, hicieron un adorable álbum de fotos.
“Todavía no podemos creer que este momento tan importante de nuestra vida haya quedado guardado así, con nuestra familia completa, los cinco juntitos. Algo tan nuestro que vamos a llevar toda la vida con nosotros”, siguió Euge en su posteo.
Por último, le dedicó unas sentidas palabras a su esposo, el Peque Schwartzman: “De todas las cosas que imaginé para mi vida, formar una familia con vos siempre fue mi sueño!!!! Verte convertirte en papá e imaginarme todo lo que nos espera me hace demasiado feliz, no te imaginas cuánto te amo y lo hermoso que es saber que nuestra bebita va a tenerte como papá porque no tengo dudas de que vas a ser el mejor del mundo”.
“NOS ESPERA LO MEJOR DEL MUNDO”, cerró la futura mamá en una de las publicaciones con más likes de su perfil de Instagram.