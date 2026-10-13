Céline Dion vivió un inesperado momento durante uno de sus conciertos en Francia. La artista, que regresó a los escenarios después de atravesar serios problemas de salud, sufrió una caída frente a miles de espectadores mientras realizaba una coreografía.

El episodio ocurrió el miércoles en Nanterre, en las afueras de París, donde la cantante se encuentra realizando una serie de presentaciones que marcan su esperado regreso a la música en vivo.

Mientras interpretaba uno de sus éxitos, Dion intentó realizar un movimiento de baile apoyándose sobre un solo pie, pero perdió el equilibrio, resbaló y terminó en el piso.

La situación generó sorpresa entre los presentes. Sin embargo, lejos de interrumpir el espectáculo, la intérprete reaccionó rápidamente y demostró que el incidente no le impediría continuar.

CÓMO FUE LA CAÍDA DE CÉLINE DION EN PLENO SHOW

Las imágenes del accidente comenzaron a circular en las redes sociales y rápidamente se viralizaron. En el video se observa cómo Céline Dion cae al escenario en medio de su presentación, pero consigue levantarse en cuestión de segundos sin dejar de cantar.

Además, para llevar tranquilidad a sus fanáticos, levantó un dedo en señal de que se encontraba bien y siguió adelante con el recital.

Crédito: X

Su reacción despertó comentarios entre los usuarios, quienes destacaron la naturalidad con la que resolvió el imprevisto y su capacidad para mantener el espectáculo en marcha.

Afortunadamente, según lo informado, la caída no tuvo consecuencias de gravedad y la artista pudo continuar con su presentación.

EL REGRESO DE CÉLINE DION A LOS ESCENARIOS TRAS SUS PROBLEMAS DE SALUD

El accidente ocurrió en un momento muy especial para la cantante de 58 años, quien volvió a encontrarse con su público después de una extensa batalla contra el síndrome de persona rígida, una enfermedad neurológica poco frecuente que afectó su movilidad y su capacidad para cantar.

Su regreso se concretó el pasado 12 de septiembre, cuando comenzó una serie de 16 conciertos en Francia, programados hasta el 17 de octubre. Las presentaciones representan una etapa significativa en su carrera, especialmente después de las dificultades que atravesó durante los últimos años.

A través de las redes sociales, sus seguidores compartieron distintos fragmentos de los recitales y celebraron la posibilidad de volver a escucharla en vivo.