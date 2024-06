A pocos días del estreno de Soy Céline Dion, el documental que cuenta la vida de Céline Dion, la reconocida cantante reveló cómo el “síndrome de la persona rígida” afecta su vida.

Es importante remarcar que la artista fue diagnosticada con este trastorno neurológico después de haber convulsionado por primera vez durante una grabación.

Se supo qué es el “síndrome de la persona rígida”, que afecta a Céline Dion.

Para concientizar sobre los riesgos de no tratar este síndrome, en el documental se compartieron las imágenes que muestran a la cantante atravesando uno de los “ataques” que signan la enfermedad.

CÓMO CÉLINE DION CONVIVE CON EL SÍNDROME DE LA PERSONA RÍGIDA

El terapeuta de Céline Dion habló de los las sensibles imágenes que se ven en el documental. “Fue muy inquietante. Muy perturbador. Sé que es duro para algunos espectadores, también lo fue para mí. Pero te diré que Céline se sintió validada al verse así y pensó que le ayudaría si otras personas pudieran entender cómo es el síndrome”, afirmó.

“Parte de la enfermedad es que cuando entras en una contracción, a veces la señal para liberarla no se entiende, por lo que termina quedándose en una posición contraída”, expicó.

Por último, Céline intentó explicar qué siente cuando tiene una crisis y se mostró positiva. “No sé cómo expresarlo, es como no tener control de ti misma. Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. Pero no me detendré”, cerró, contundente.