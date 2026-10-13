El calendario marca una fecha que despierta supersticiones y alimenta todo tipo de cábalas. Este martes 13, muchas personas buscarán formas de protegerse de la mala suerte y atraer buenas energías, siguiendo una tradición que atraviesa generaciones y que en la Argentina quedó inmortalizada en el refrán: “En martes 13, no te cases ni te embarques”.

La fama de esta jornada se relaciona, entre otras interpretaciones, con el número 13, asociado a malos presagios en distintas tradiciones, y con el martes, vinculado al dios romano Marte, símbolo de la guerra y el conflicto. Sin embargo, no existe evidencia científica de que esta fecha provoque acontecimientos negativos.

Más allá de las supersticiones, quienes disfrutan de los rituales pueden aprovechar el día para hacer una pausa, ordenar sus espacios y poner en palabras sus deseos. Estas son cinco prácticas sencillas que, según las creencias populares, ayudan a atraer la buena suerte y renovar las energías.

Foto: IA

1. Limpieza energética del hogar para renovar el ambiente

Una de las prácticas más difundidas consiste en realizar una limpieza del hogar con la intención simbólica de dejar atrás lo negativo y dar lugar a nuevas oportunidades.

Cómo hacerla:

Abrir las ventanas para ventilar los ambientes.

Ordenar los espacios y deshacerse de aquello que ya no se utiliza.

Limpiar los pisos y las superficies, prestando atención a los rincones.

Mientras se realiza la tarea, pensar en aquello que se quiere soltar y en cómo se desea transitar la nueva etapa.

Algunas versiones de este ritual incorporan sal gruesa o vinagre durante la limpieza. No obstante, el gesto central es la renovación del espacio y la intención de comenzar de nuevo.

2. Llevar una hoja de laurel como amuleto de buena suerte

El laurel está asociado tradicionalmente con la victoria, la prosperidad y el éxito. Por eso, algunas creencias populares lo consideran un símbolo de protección y abundancia.

Cómo hacer el ritual:

Elegir una hoja de laurel seca y en buen estado. Sostenerla unos segundos y pensar en un deseo o un objetivo personal. Guardarla en la billetera, la cartera o un pequeño bolsillo como recordatorio de esa intención.

La propuesta es sencilla: llevar un símbolo que represente aquello que se quiere alcanzar y volver a conectar con ese propósito durante el día.

3. Encender una vela blanca para pedir protección y tranquilidad

En distintas prácticas espirituales, el color blanco simboliza la paz, la claridad y la renovación. Encender una vela puede convertirse en un momento de introspección para quienes buscan atravesar el martes 13 con más serenidad.

Paso a paso:

Buscar un lugar tranquilo y seguro. Encender una vela blanca en un soporte resistente al calor. Tomarse unos minutos para respirar con calma y pensar qué preocupaciones se desea dejar atrás. Formular una intención relacionada con la tranquilidad, el bienestar o la protección personal.

Es importante no dejar nunca una vela encendida sin supervisión y mantenerla alejada de cortinas, papeles y otros materiales inflamables.

4. El ritual de la moneda para atraer la abundancia

La moneda es uno de los elementos que aparecen con frecuencia en los rituales populares vinculados con el dinero y la prosperidad. La propuesta consiste en utilizarla como símbolo de los proyectos económicos que se quieren impulsar.

Cómo hacerlo:

Elegir una moneda y limpiarla.

Sostenerla entre las manos mientras se piensa en una meta económica concreta.

Guardarla en la billetera como amuleto simbólico.

Acompañar el gesto con una acción realista para acercarse al objetivo, como organizar los gastos o empezar a ahorrar.

La moneda no garantiza ingresos ni cambios económicos, pero puede funcionar como un recordatorio de las metas que se quieren cumplir.

5. Escribir en un papel lo que se quiere dejar atrás

El martes 13 también puede ser una oportunidad simbólica para cerrar etapas y poner en palabras aquello que genera preocupación.

Para realizar este ritual, solo se necesita papel y lápiz.

Escribir las situaciones, los hábitos o los pensamientos que se desea dejar atrás. En otra hoja, anotar tres cosas que se quieran atraer a la vida, como tranquilidad, amor, trabajo o nuevas oportunidades. Leer ambas listas con atención y elegir una acción concreta que permita avanzar hacia esos deseos. Guardar la lista de intenciones en un lugar especial y desechar la otra.

No es necesario quemar los papeles ni realizar ninguna acción riesgosa: el objetivo es utilizar la escritura como una herramienta simbólica para ordenar las ideas y establecer prioridades.

Martes 13: ¿hay que tener miedo a la fecha?

Aunque la superstición del martes 13 sigue vigente en la cultura popular, no hay motivos comprobados para considerar que sea un día más peligroso que cualquier otro. Las recomendaciones de evitar casamientos, viajes o decisiones importantes responden a creencias transmitidas a lo largo del tiempo.

Los rituales pueden formar parte de una tradición personal o convertirse en pequeños momentos de reflexión, pero no garantizan resultados ni permiten controlar lo que sucede.

En definitiva, si la fecha genera inquietud, una buena alternativa es transformarla en una oportunidad para descansar, ordenar las prioridades y empezar el día con una intención positiva. Porque, más allá de las cábalas, la buena suerte también puede construirse con decisiones cotidianas.