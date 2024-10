El tenista Diego “Peque” Schwartzman fue a La Bombonera para ver el partido de Boca Juniors contra Deportivo Riestra. Al salir de la cancha y dirigirse a su auto, vio que le habían roto el auto para robarle todo lo que tenía dentro.

“Salir de la cancha y que te roben todo”, expresó en Instagram, al pie de la fuerte foto de su vehículo destrozado, junto a emojis de banderas argentinas, rezos y llantos.

Así quedo el auto de Diego tras el robo que sufrió.

El vehículo del deportista estaba estacionado en la avenida Regimiento Patricios al 400. Más tranquilo luego del shock que vivió tras salir de la cancha, reveló qué le robaron.

¿QUÉ LE ROBARON A DIEGO SCHWARTZMAN MIENTRAS ESTABA EN LA CANCHA?

En diálogo con Perros de la Calle (Urbana Play), el tenista Diego “Peque” Schwartzman reveló qué le robaron luego de que le rompieran el vidrio del auto.

“Se llevaron la mochila con un par de cosas; no vivo en Capital y los lunes vengo acá, por eso la tenía. La gente dice ‘qué pelotu...’. La autocrítica mía fue decir ‘para qué la llevé, por qué’, pero la gente me decía: ‘Por bostero’, ‘Forro’, ‘Por pelotu...’, me echaban la culpa. Me dijeron: ‘Por no pagar un estacionamiento, rata, sos millonario’”.

“Materialmente, me duele lo que pasó, pero gracias a Dios me robaron a mí, que se me pasa la bronca y ya está, que le pase a otro que le roben la computadora con la que trabaja y no la puede reponer”, cerró, revelando que rastreó la computadora y los auriculares, se dirigió al lugar para recuperarlos y no tuvo suerte.