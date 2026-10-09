Momi Giardina abrió las puertas de su intimidad abrió las puertas de su intimidad y mostró algunos rincones de su casa, donde apostó por una decoración moderna que combina detalles industriales, ambientes integrados y mucha luminosidad.

Uno de los aspectos que primero llama la atención de la propiedad es la amplitud. Los techos altos y los enormes ventanales permiten que la luz natural atraviese buena parte del ambiente principal, diseñado bajo un concepto abierto.

La paleta elegida juega permanentemente con los contrastes. Las paredes oscuras, en tonos negros y grises, se mezclan con superficies blancas, mientras que la madera, el metal y el vidrio aparecen en diferentes sectores para completar la estética.

EL IMPONENTE COMEDOR DE LA CASA DE MOMI GIARDINA

En el comedor se destaca una gran mesa de madera de estilo rústico, acompañada por sillas con impronta industrial. Una lámpara colgante negra termina de darle personalidad al espacio.

El living, en cambio, suma elementos más cálidos. Allí, un amplio sillón en tonos claros contrasta con una mesa ratona negra. El sector también cuenta con una chimenea decorativa, una repisa con el televisor y una llamativa lámpara de pie curva.

Otro de los puntos fuertes de la propiedad es la cocina. Integrada completamente al ambiente social, tiene una gran isla blanca con bacha y grifería negra. Sobre la mesada cuelgan varias lámparas que mantienen la línea industrial presente en toda la vivienda.

Así es la casa de Momi Giardina: estilo industrial, grandes ventanales y una cocina integrada.

LA ESCALERA Y EL DETALLE QUE AMPLÍA TODAVÍA MÁS LOS AMBIENTES

La distribución de la casa también tiene un elemento que se roba las miradas: una escalera metálica blanca que conduce hacia el nivel superior. Allí se observan cerramientos de vidrio con marcos negros, una elección que permite separar los espacios sin perder luminosidad.

Además, los grandes espejos ubicados estratégicamente ayudan a multiplicar visualmente las dimensiones de los ambientes.

De esta manera, Momi Giardina eligió para su casa una combinación de cemento, madera, metal y vidrio, con una estética contemporánea que conserva el espíritu industrial sin resignar comodidad.

Los ventanales, los techos altos y la integración de los diferentes sectores terminan de convertir la propiedad en un hogar moderno, amplio y funcional, pero con detalles que aportan calidez y personalidad.