Agustina Cherri encontró en Pilar el lugar ideal para construir su refugio familiar junto a Tomás Vera y sus hijos. Rodeada de naturaleza y lejos de la exposición cotidiana, la actriz transformó con los años una propiedad que tiene un enorme valor sentimental: la compró cuando tenía apenas 15 años con el dinero que había ganado gracias a su trabajo en “Chiquititas”.

Aunque fueron sus padres quienes concretaron formalmente la operación por ser menor de edad, Cherri participó de una decisión fundamental: quería una propiedad con mucho verde y, especialmente, un gran jardín.

Con el paso de los años, aquella adquisición terminó convirtiéndose en la casa en la que actualmente comparte su vida con Vera, Alba y Bono, además de Muna y Nilo, sus hijos de su relación anterior con Gastón Pauls.

AGUSTINA CHERRI COMPRÓ SU CASA CUANDO TENÍA 15 AÑOS

La propiedad no siempre fue la residencia permanente de la actriz. A los 18 años, Cherri decidió independizarse y se instaló en un departamento en Las Cañitas. Sin embargo, la casa de Pilar permaneció como parte de su patrimonio.

Tiempo después, con el nacimiento de Muna, regresó a la zona para estar cerca de su madre y comenzó una etapa de transformaciones en la vivienda.

Las necesidades de una familia cada vez más numerosa llevaron a realizar diferentes ampliaciones y remodelaciones. Con la llegada de Tomás Vera y posteriormente de sus hijos menores, la propiedad volvió a modificarse para ganar comodidad y espacios comunes.

Una antigua galería, por ejemplo, fue incorporada al interior y se convirtió en un amplio living con conexión directa hacia el parque. También renovaron sectores como la cocina y los baños, pero mantuvieron la esencia original de la construcción.

Agustina Cherri mostró su increíble casa en Pilar: la compró a los 15 años y tiene pileta y huerta. Crédito: Instagram

MADERA, GRANDES VENTANALES Y UN ESTILO RÚSTICO

La decoración combina elementos campestres con algunos detalles industriales y modernos. La madera tiene un fuerte protagonismo y aparece tanto en pisos y techos como en diferentes muebles.

A su vez, las estructuras metálicas y los tonos neutros generan contraste y aportan una estética más contemporánea.

La cocina ocupa un lugar central en la dinámica familiar. Allí predominan los muebles de madera, los revestimientos neutros y algunos detalles metálicos.

Agustina Cherri mostró su increíble casa en Pilar: la compró a los 15 años y tiene pileta y huerta. Crédito: Instagram

En el living, en tanto, se destacan un gran sillón capitoné, una estufa y enormes ventanales que permiten aprovechar la luz natural y mantener una conexión permanente con el exterior.

LA HUERTA Y LA PILETA: LOS GRANDES PROTAGONISTAS DEL JARDÍN

Si el interior está pensado para reunir a la familia, el parque es uno de los grandes protagonistas de la casa de Agustina Cherri.

La propiedad cuenta con una pileta rodeada de abundante vegetación, pero uno de sus espacios más particulares es la huerta familiar.

Allí cultivan hortalizas, hierbas aromáticas y árboles frutales, en línea con la importancia que la actriz le da a una alimentación basada en productos frescos y al contacto cotidiano con la naturaleza.

Agustina Cherri mostró su increíble casa en Pilar: la compró a los 15 años y tiene pileta y huerta. Crédito: Instagram

De esta manera, la casa que Cherri eligió cuando todavía era adolescente terminó acompañando diferentes etapas de su vida. Tras varias ampliaciones y remodelaciones, aquella propiedad que compró gracias a su éxito en “Chiquititas” se convirtió en el refugio familiar que soñaba: rodeado de verde, con espacios amplios y lejos de la exposición mediática.<<