Sol Pérez continúa disfrutando de unas vacaciones en familia junto a Guido Mazzoni, su marido, y su hijo Marco. El viaje también tiene un condimento especial porque los acompañaron los padres de la conductora y los padres de Guido, es decir, los cuatro abuelos del pequeño, quienes aprovecharon la oportunidad para compartir unos días de descanso y momentos en familia.

Durante los primeros días del viaje, el grupo se instaló en Punta Cana, donde disfrutaron de las playas paradisíacas, el mar y el buen clima. Sol fue compartiendo parte de la experiencia a través de sus redes sociales, con distintas imágenes y videos en los que se pudo ver a la familia disfrutando de diferentes actividades.

Después de pasar unos días en el Caribe, la familia entera viajó hasta Florida para cumplir otro de los grandes planes del viaje: conocer los parques de Disney. Desde allí, la conductora también mostró diferentes momentos de la visita y dejó en evidencia la felicidad de toda la familia por poder vivir esa experiencia juntos.

El viaje de Sol Pérez a Disney con su hijo, Marco (Foto: Instagram @lasobrideperez)

SOL PÉREZ PRESUMIÓ SU MICROBIKINI ESTAMPADA EN MIAMI

Antes de emprender el regreso a Buenos Aires, la familia hizo una última parada en Miami.

Sol Pérez mostró la tendencia para trajes de baño que se viene (Foto: Instagram @lasobrideperez)

Sol volvió a compartir contenido desde la playa y aprovechó un día espectacular para presumir uno de sus looks de verano.

Se trata de una microbikini estampada, un modelo que Sol eligió para disfrutar de la playa y que lució frente al mar. Con su elección, la conductora se adelantó a una de las tendencias que promete imponerse durante este verano: las bikinis pequeñas y los estampados como protagonistas de los looks de playa.