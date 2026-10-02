Mariano Martínez aprovechó unos días de descanso para realizar un viaje muy especial junto a sus tres hijos: Olivia, Milo y Alma. El actor eligió Disney como destino para disfrutar de unos días en familia y, a través de sus redes, fue mostrando algunos de los momentos que compartieron durante la aventura.

Olivia y Milo son los hijos mayores de Mariano, fruto de su relación con Juliana Giambroni, con quien estuvo en pareja durante varios años. Alma, en tanto, es la menor de los tres y nació de su relación con la modelo Camila Cavallo. Esta vez, el actor compartió tiempo junto a los tres hermanos, algo que en distintas oportunidades destacó como especialmente importante para él.

Durante el viaje, Martínez publicó diferentes imágenes y videos en su cuenta de Instagram, donde dejó ver parte de las experiencias que vivieron en los parques y la intimidad de las jornadas compartidas con sus hijos. El paseo quedó así registrado en varias postales familiares que el actor decidió guardar también con sus seguidores.

Mariano Martínez viajó a Disney con sus tres hijos (Foto: Instagram @marianom78)

EL VIAJE DE MARIANO MARTÍNEZ A DISNEY CON SUS TRES HIJOS

En su más reciente publicación de Instagram, Mariano Martínez resumió lo que significó para él esta experiencia y acompañó las imágenes con un emotivo mensaje dedicado a sus hijos.

Mariano Martínez viajó a Disney con sus tres hijos (Foto: Instagram @marianom78)

“Un viaje, miles de recuerdos y momentos que van a quedar para siempre en nuestro corazón. Qué lindo vivir todo esto juntos. Los amo. Hasta el infinito y más allá”, escribió el actor en su publicación de Instagram.

El inolvidable viaje a Disney de Mariano Martínez y sus tres hijos (Video: Instagram)

Mariano Martínez viajó a Disney con sus tres hijos (Foto: Instagram @marianom78)

El inolvidable viaje a Disney de Mariano Martínez y sus tres hijos (Video: Instagram)