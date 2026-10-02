A fines de septiembre,
. Acompañado de su esposa, Nicolás Cabré aceptó un nuevo reto y viajó a Alemania para correr la maratón de Six Majors Rocío Pardo, y su hija, Rufina, el actor llegó Berlín donde consiguió la medalla tan esperada.
Antes de volver a Buenos Aires, los tres decidieron viajar a Francia para disfrutar de unos días en París. Desde entonces, estuvieron compartiendo algunas imágenes y videos de su paseo por una de las ciudades más increíbles del mundo.
En las últimas horas, Rocío compartió una publicación de Instagram titulada “By Rufi” donde subió muchas de las imágenes que Rufina le tomó a su papá y su esposa recorriendo diferentes puntos turísticos de París.
El viaje de Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina por París (Foto: Instagram @rrociopardo)
El álbum de fotos del viaje de Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina a París
El viaje de Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina por París (Foto: Instagram @rrociopardo)
El viaje de Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina por París (Foto: Instagram @rrociopardo)
El viaje de Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina por París (Foto: Instagram @rrociopardo)
El viaje de Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina por París (Foto: Instagram @rrociopardo)
El viaje de Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina por París (Foto: Instagram @rrociopardo)
El viaje de Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina por París (Foto: Instagram @rrociopardo)
El viaje de Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina por París (Foto: Instagram @rrociopardo)
El viaje de Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina por París (Foto: Instagram @rrociopardo)
El viaje de Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina por París (Foto: Instagram @rrociopardo)
El viaje de Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina por París (Foto: Instagram @rrociopardo)
El viaje de Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina por París (Foto: Instagram @rrociopardo)
El viaje de Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina por París (Foto: Instagram @rrociopardo)
El viaje de Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina por París (Foto: Instagram @rrociopardo)
El viaje de Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina por París (Foto: Instagram @rrociopardo)
El viaje de Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina por París (Foto: Instagram @rrociopardo)
El viaje de Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina por París (Foto: Instagram @rrociopardo)
El viaje de Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina por París (Foto: Instagram @rrociopardo)