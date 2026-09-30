Peppino Mazzullo, el actor italiano que durante más de cuatro décadas le puso su voz a Topo Gigio, murió este miércoles 30 de septiembre a los 100 años. El artista falleció en su casa de Santo Stefano di Briga, en la provincia de Messina, el lugar donde había nacido y al que había regresado después de retirarse de los escenarios.

Mazzullo había cumplido un siglo de vida el pasado 6 de junio y su nombre quedó ligado para siempre al pequeño personaje creado por Maria Perego. Desde 1961 hasta 2006 fue la voz de Topo Gigio y contribuyó de manera decisiva a construir la personalidad del famoso ratón que conquistó a varias generaciones de espectadores.

Peppino Mazzullo, la voz del Topo Gigio (Foto: Instagram @topo_gigio.official)

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Una de las expresiones más recordadas del personaje fue “Ma cosa mi dici mai?”, una frase que Mazzullo creó y que se convirtió en una de las marcas registradas de Topo Gigio. El actor llegó a explicar que no se consideraba simplemente un doblador, sino el creador de esa voz particular que terminó siendo inseparable del personaje.

La relación entre Mazzullo y Topo Gigio comenzó en 1961, pocos años después del debut televisivo del personaje. El pequeño ratón había sido creado por Maria Perego y rápidamente se transformó en una figura reconocida de la televisión italiana. Con Mazzullo detrás de la voz, además, consiguió trascender las fronteras de su país y llegó a distintos públicos alrededor del mundo.

Uno de los momentos más importantes de esa expansión internacional fue su aparición en The Ed Sullivan Show, en Estados Unidos. Mazzullo participó así de una etapa en la que Topo Gigio se convirtió en un fenómeno televisivo que acompañó a chicos de diferentes generaciones.

Peppino Mazzullo, la voz del Topo Gigio (Foto: Instagram @topo_gigio.official)

Pero la trayectoria del artista no se limitó al famoso ratón. Durante los años 60 también se convirtió en uno de los rostros de los programas infantiles de la televisión italiana. En Zecchino d’Oro interpretó a Richetto, un personaje de escolar travieso y distraído, y compartió espacios con figuras como Cino Tortorella y Raffaella Carrà.

Mazzullo también desarrolló una extensa carrera en el teatro, la radio y la televisión. Después de regresar a Sicilia en 2004, fundó el Piccolissimo Teatro di Messina, donde impulsó una escuela dedicada a la formación teatral y continuó ligado a la actividad artística.

La despedida del actor tendrá lugar este jueves 1 de octubre a las 15.30, cuando se realice su funeral en la iglesia de San Giovanni Battista, en Santo Stefano di Briga. Se va así, a los 100 años, una de las voces que quedaron para siempre asociadas a la infancia de varias generaciones.

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