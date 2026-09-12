La actriz Isabel Macedo volvió a llamar la atención de sus seguidores en redes sociales al compartir un video en el que presumió un impactante look, ideal para una salida nocturna. Fiel a su estilo, apostó por una combinación sensual, elegante y con un marcado toque rockero.

Hace ya mucho tiempo que Isabel mantiene una presencia muy activa en redes sociales, donde logró reunir 2,2 millones de seguidores. Desde allí suele compartir distintos momentos de su vida cotidiana, además de mostrar sus looks.

Esta vez, la actriz publicó un video en el que presumió el outfit que había elegido para una ocasión especial y acompañó las imágenes con una breve palabra que resumió el momento. “Ready”, escribió la esposa de Juan Manuel Urtubey.

El lookazo de Isabel Macedo que encendió las redes (Foto: Instagram @isabelmacedophoto)

EL LOOK DE ISABEL MACEDO QUE ENCENDIÓ LAS REDES

Para la ocasión, Isabel Macedo eligió un vestido corto en tono bordó, cercano al violeta oscuro, completamente ceñido al cuerpo. La prenda se destacó por su escote irregular y asimétrico, además de un detalle de frunce en la parte delantera que le aportó movimiento y un toque distintivo al conjunto.

La actriz completó el look con medias largas negras y translúcidas, que llegaban por encima de la rodilla, y botas negras altas de caña amplia, una elección que reforzó la estética nocturna y sofisticada.

El lookazo de Isabel Macedo que encendió las redes (Video: Instagram @isabelmacedophoto)

Por encima del vestido, la actriz sumó un tapado largo de cuero negro, abierto y de corte amplio. El abrigo generó un interesante contraste con la silueta ajustada del vestido y le dio al outfit una impronta más rockera y descontracturada.

En cuanto al beauty look, llevó su pelo largo y castaño suelto, con ondas suaves y mucho volumen. Para el maquillaje eligió una propuesta natural, aunque con los ojos más marcados y los labios en tonos nude y rosados. Como accesorio, sumó un collar fino y delicado.