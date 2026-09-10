El 9 de septiembre, Michael Bublé cumplió 51 años y decidió celebrarlo con su familia en su casa de Canadá. Tras un viaje a Buenos Aires, donde estuvo acompañando a su esposa Luisana Lopilato en el lanzamiento de “Pepita, la pistolera”, el músico y su pareja regresaron a su hogar con sus cuatro hijos.

En las últimas horas, el cantante compartió un video en su perfil de Instagram donde recreó el icónico trend de TikTok para festejar su cumpleaños. Pero lo que más llamó la atención fue su elección de “torta de cumpleaños”.

“Hoy es mi cumpleaños. Tengo el paladar de un niño, pero el libre albedrío de un hombre adulto. Menos glaseado. Más papas fritas”, escribió el músico que sopló las velitas sobre una “montaña” de hamburguesas con queso.

Michael Bublé celebró su cumpleaños con el icónico trend de TikTok pero sorprendió con una “torta” muy original

MICHAEL BUBLÉ CONFESÓ CÓMO LO AFECTÓ EL CÁNCER DE SU HIJO NOAH

Tiempo atrás, Michael Bublé habló públicamente de uno de los momentos más duros de su vida: el diagnóstico de cáncer que recibió su hijo Noah cuando tenía apenas tres años. En el video se ve al cantante contar con crudeza cómo esa noticia lo partió al medio como padre y como artista.

“Recibimos el diagnóstico y eso fue todo, hombre, toda mi vida terminó, es demasiado difícil hablar de eso”, confesó Bublé, visiblemente afectado al recordar aquel día. A su vez, explicó que a partir de ese momento nada volvió a ser igual, y que la prioridad absoluta pasó a ser la salud de su hijo.

Michael Bublé se emocionó hasta las lágrimas al recordar el diagnóstico de su hijo Noah durante su paso por Carpool Karaoke Fuente: Carpool Karaoke / James Corden

Michael Bublé fue contundente respecto a las decisiones que tomó apenas se enteró de la enfermedad de Noah: “Cancelé todo, saqué a mi hijo de la escuela y mudé a toda la familia al Hospital Infantil de Los Ángeles. No canté durante dos años”.

Uno de los recuerdos más movilizantes que compartió el cantante tiene que ver con una conversación con su propio hijo en la habitación del hospital. “Recuerdo estar sentado en la habitación del hospital pensando que estaba preocupado por las ventas de discos, cuando Noah me dijo: Spider-Man es increíble, Superman es increíble, pero son falsos. Tú eres el verdadero superhéroe”, relató emocionado.