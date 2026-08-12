Nathy Peluso volvió a desplegar toda su personalidad en las redes sociales y esta vez lo hizo desde la playa. La cantante compartió una producción de fotos en bikini para presentar una de las apuestas de verano de Club Grasa, su universo creativo y marca personal.

Con el mar y un paisaje de arena y rocas como escenario, la artista posó con una microbikini blanca de triángulo, un diseño clásico que incorporó detalles en rojo y una inscripción de Club Grasa en una de las piezas.

El conjunto se completó con una bombacha de tiro bajo con tiras regulables y moños a los costados, mientras que el corpiño sumó estampas de labios rojos que rompieron con el blanco predominante del diseño.

EL LOOK PLAYER0 DE NATHY PELUSO CON MICROBIKINI

Para acompañar la propuesta, Nathy Peluso apostó por una estética natural. Llevó el pelo largo suelto y eligió como único accesorio destacado un collar dorado con un pequeño dije.

Nathy Peluso deslumbró con una microbikini blanca. Crédito: Instagram

La cantante posó sobre la arena y entre las rocas, aprovechando el paisaje para mostrar el diseño desde diferentes ángulos. En varias de las imágenes, el viento y el movimiento de su pelo fueron protagonistas de la producción.

Nathy Peluso deslumbró con una microbikini blanca. Crédito: Instagram

Fiel a su estilo descontracturado, Peluso acompañó las postales con un particular mensaje para presentar los nuevos diseños: “CLUB GRASA SUMMER 100% 100% MAMASITAS”, escribió.

Nathy Peluso deslumbró con una microbikini blanca. Crédito: Instagram

NATHY PELUSO PRESENTÓ LOS BIKINIS DE CLUB GRASA

La intérprete también describió con humor el espíritu de la colección: “Estos bikinis ke al ponértelos empezás a bailar salsa instantáneamente, literal las malportadas lo saben”.

Nathy Peluso deslumbró con una microbikini blanca. Crédito: Instagram

“¡Bendiciones! La k avisa no traiciona”, completó Nathy Peluso en la publicación con la que promocionó los modelos de Club Grasa.