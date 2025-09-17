Este sábado 20 de septiembre, de 14 a 21 h, el Planetario de Buenos Aires será el escenario de la primera edición de Camping Festival, un evento gratuito y al aire libre que celebra la llegada de la primavera con música en vivo, DJs y una curaduría de lujo.

El festival reúne lo mejor del pop, la electrónica y la música urbana, en un line-up pensado para quienes buscan propuestas que van más allá del algoritmo.

Entre los artistas destacados se encuentra Nathy Peluso, quien llega como anfitriona y curadora con su fiesta y DJ SET Club Grasa, en una experiencia única bajo el cielo porteño.

Line-up Camping Festival 2025 en Buenos Aires

Además de Nathy Peluso, el line-up incluye:

Alex Anwandter : icono del pop latinoamericano contemporáneo.

Marttein x Juana Rozas : nuevas voces que fusionan pop y electrónica desde Argentina.

Zell : joven promesa del trap nacional con proyección internacional.

Vinocio : groove, funk y jazz en una propuesta experimental.

Cerounno & Vinyltracker: rap y hip hop con identidad local.

De bar icónico a festival: la historia de Camping

Camping nació hace 10 años como un bar musical en la terraza del Buenos Aires Design, convocando a artistas emergentes en noches de luna llena.

Con el tiempo, se transformó en un venue de referencia en los jardines del MARQ (Museo de Arquitectura), donde se vivieron los primeros shows de artistas hoy consagrados como Ca7riel y Paco Amoroso, Zoe Gotusso, Marilina Bertoldi, Conociendo Rusia y Bándalos Chinos.

Info útil: