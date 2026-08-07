Tarta de manzana en licuadora: una receta rápida, fácil y económica para lucirse en casa

La tarta de manzana en licuadora es una de esas recetas ideales para quienes buscan preparar algo rico sin ensuciar demasiados utensilios. Con apenas cuatro manzanas y algunos ingredientes básicos de la alacena, se obtiene un postre húmedo, aromático y perfecto para compartir en cualquier momento del día.

Uno de sus mayores atractivos es la practicidad. Toda la mezcla se prepara directamente en la licuadora, lo que reduce el tiempo de elaboración y garantiza una masa homogénea, sin grumos y lista para llevar al horno en pocos minutos.

Además, la combinación de manzana, canela y manteca aporta un sabor clásico que nunca falla. Servida fría, después de unas horas de heladera, adquiere una textura firme y mucho más deliciosa.

Además de los siete ingredientes de consumo frecuente en todos los hogares, el toque secreto está en tener un poco de paciencia antes de consumirla, porque después de horneada requiere de un lapso de refrigeración para que tenga una consistencia espectacular.

Comensales 4 Ingredientes 4 manzanas.

manzanas. 2 cucharadas de manteca.

cucharadas de manteca. Canela, a gusto.

2 huevos.

huevos. Una taza azúcar.

taza azúcar. Una taza harina 0000.

taza harina 0000. Una taza leche.

Procedimiento para la tarta de manzana

Preparar la mezcla. Colocar en el vaso de la licuadora 2 manzanas peladas y cortadas en cubos, la manteca, la canela, los huevos, el azúcar, la harina 0000 y la leche.

Licuar. Procesar hasta obtener una preparación completamente homogénea y sin grumos.

Volcar en el molde. Verter la mezcla en un molde de 18 o 20 centímetros, previamente enmantecado y apto para horno.

Agregar las manzanas. Cortar las 2 manzanas restantes en medialunas y distribuirlas sobre la superficie de la masa.

Espolvorear y hornear. Cubrir con un poco de azúcar y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 40 a 50 minutos.

Enfriar y refrigerar. Retirar del horno, dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera durante 2 horas antes de servir para que tome consistencia.

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