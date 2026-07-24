La Licenciada Ce, volvió a compartir contundentes revelaciones sobre el martirio que experimentó en su vínculo afectivo. En una serie de publicaciones que generaron un fuerte impacto mediático, expuso la severa violencia psicológica ejercida por Nacho Levy, desenmascarando patrones de manipulación que afectaron su bienestar emocional.

A través de reflexiones e imágenes explicativas en sus redes sociales, la especialista remarcó que las dinámicas de maltrato suelen estar disfrazadas de afecto, advirtiendo a sus seguidores con frases categóricas como “No es tu pareja, es tu agressor” y “No sos su pareja, sos su suplemento”.

Placa de Instagram: "No es tu pareja, es tu agresor". Crédito : Instagram @lic.ceciliace

En sus declaraciones, detalló cómo la contradicción constante y el boicot emocional forman parte central del accionar de quien ejerce este tipo de agresiones.

DETALLES DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA QUE SUFRIÓ POR PARTE DE NACHO LEVY

En otro de los contundentes mensajes compartidos por la Licenciada Ce, se enumeran de manera taxativa los comportamientos sistemáticos que caracterizaron la conflictiva dinámica. Según sus palabras, este tipo de perfiles “piden paz pero generan conflictos permanentemente” y acostumbran a boicotear momentos clave de la vida cotidiana, tales como cumpleaños, vacaciones y fechas especiales, arruinando así los espacios de descanso.

Placa de Instagram con el testimonio de Cecilia Ce sobre patrones de control y doble discurso en la pareja. Fuente: Instagram @lic.ceciliace

Asimismo, la profesional enfatizó en la falta de coherencia ética y moral de estos agresores al señalar que “exigen sinceridad y son ellos quienes mienten sistemáticamente”, además de pedir monogamia mientras mantienen una doble vida. Finalmente, concluyó su descargo remarcando que suelen hablar de valores y compromiso mientras traicionan en todos los niveles, sentando a la víctima en el banquillo de acusados cuando son ellos quienes generan el daño.