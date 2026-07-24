Johnny Depp volvió a convertirse en el centro de todas las miradas durante la Comic-Con de San Diego, donde hizo una aparición sorpresa para presentar Ebenezer, la película que marcará su regreso a una gran producción de Hollywood.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su impactante transformación física, ya que apareció completamente caracterizado como Ebenezer Scrooge, el legendario protagonista de Cuento de Navidad.

JOHNNY DEPP SORPRENDIÓ CON SU NUEVO LOOK EN LA COMIC-CON DE SAN DIEGO

El actor irrumpió frente a una tienda ambientada como “Scrooge and Marley”, instalada en el distrito Gaslamp de la ciudad estadounidense, y durante varios minutos muchos de los presentes ni siquiera advirtieron que se trataba de él debido al trabajo de maquillaje y vestuario.

Fiel al personaje, Depp no salió de su papel en ningún momento. Con una voz ronca y el característico mal humor de Scrooge, lanzó una irónica frase al público: “¿Ustedes no tienen trabajo? Parece que tienen mucho tiempo libre”. Cuando uno de los asistentes lo saludó con un “Buenos días, señor Scrooge”, respondió sin perder la actuación: “¿Qué tienen de buenos?”.

La escena formó parte de la promoción de Ebenezer, dirigida por Ti West y producida por Paramount, cuyo estreno está previsto para el próximo 13 de noviembre.

Johnny Depp sorprendió con un cambio radical de imagen en la Comic-Con: las fotos de su transformación. Crédito: Gentileza de Variety

EL REGRESO DE JOHNNY DEPP A HOLLYWOOD CON “EBENEZER”

La nueva producción representa un paso importante en la carrera de Johnny Depp, ya que se trata de su primera gran película comercial en Estados Unidos desde el mediático juicio que protagonizó con su exesposa, Amber Heard, un conflicto que impactó de lleno en su trayectoria profesional.

A comienzos de este año, cuando se difundieron las primeras imágenes del film, el actor confesó la emoción que sintió al ponerse en la piel del célebre personaje creado por Charles Dickens.

Johnny Depp sorprendió con un cambio radical de imagen en la Comic-Con: las fotos de su transformación. Crédito: Gentileza de Variety

“Es un privilegio extraordinario. La historia de Scrooge me fascinó siempre desde que era un chico”, aseguró.

Además de Depp, el elenco está integrado por Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Ian McKellen, Charlie Murphy, Tramell Tillman, Ellie Bamber, Arthur Conti y Henry Lloyd-Hughes.