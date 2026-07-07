Karol G volvió a ser tendencia luego de compartir, en la tarde del 4 de julio, una fotografía en la que aparecía llorando. La publicación, difundida a través de su cuenta oficial de Instagram, no incluyó ningún texto que explicara la situación, lo que disparó de inmediato la preocupación y las especulaciones entre sus millones de seguidores en todo el mundo.

La incertidumbre, sin embargo, duró apenas unos minutos. ‘La Bichota’ decidió salir al cruce de los rumores con un extenso mensaje en sus historias de Instagram, donde explicó con detalle qué la había llevado a las lágrimas.

Karol G conmovió a sus seguidores con una profunda reflexión en Instagram antes del inicio de su gira mundial ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’ en Chicago. Crédito Instagram Por: Instagram

Según contó, todo ocurrió durante un vuelo en el que no pudo contener sus emociones: “Acabo de aterrizar de un vuelo en el que lloré lo que no está escrito”, escribió la artista al comienzo de su descargo.

KAROL G HABLÓ DE GRATITUD Y NOSTALGIA TRAS EL LLANTO

La cantante explicó que, durante mucho tiempo, prefirió atravesar en silencio tanto los momentos difíciles como los felices de su carrera. “Hace mucho tiempo dejé de compartir muchas cosas que aprendí a sufrir y a disfrutar en silencio, pero hoy sí quiero compartir porque quiero hacerlos parte así sea energéticamente”, expresó en su mensaje, marcando un quiebre con su costumbre habitual de reserva frente al público.

Karol G a través de sus redes sociales Crédito: Instagram @Karolg Por: Instagram

Más adelante, la intérprete describió una sensación de claridad que le permitió resignificar distintas etapas de su vida. “Hoy siento mucha gratitud y mucha nostalgia. Después de mucho tiempo, muchas cosas tuvieron sentido en mi cabeza y en mi corazón”, relató, y agregó que ese “boom” de pensamientos derivó en una inesperada sensación de paz y felicidad.

EL PRÓXIMO TROPITOUR, OTRO MOTIVO DE EMOCIÓN PARA KAROL G

En medio de su mensaje, Karol G también aprovechó para adelantar la ilusión que le genera su próximo reencuentro con el público en el marco de la gira ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’. Aseguró que el equipo lleva meses de preparación y que la energía del tour será uno de los grandes motores emocionales de esta nueva etapa.

Karol G reacts on stage during the 2026 American Music Awards, in Las Vegas, Nevada, U.S., May 25, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni Por: REUTERS

Hacia el final de su descargo, la cantante colombiana agradeció el respaldo incondicional que recibió de sus fanáticos a lo largo de toda su carrera, incluso en los momentos en los que decidió no dar explicaciones. Cerró su mensaje con una reflexión que resumió el espíritu de la publicación: habló de lágrimas que nacen del dolor y de otras que aparecen recién cuando el alma entiende que todo valió la pena.