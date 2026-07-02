Bifes de cuadril tapados de provoleta, la receta parrillera del Zorrito Von Quintiero.

Los bifes de cuadril tapados con provoleta son una de esas recetas que demuestran que no hace falta una preparación compleja para sorprender. En una de sus participaciones en Asado al Toque, Fabián “Zorrito” Von Quintiero compartió una propuesta en la que combina uno de los cortes más populares de la parrilla con un ingrediente infalible: el queso.

El músico y apasionado de la cocina propone cocinar el bife de cuadril bien jugoso a la parrilla, apenas sellado, y cubrirlo con una fina capa de provoleta derretida. El toque distintivo llega con una gremolata de limón y pistachos, una salsa italiana fresca y aromática que reemplaza al tradicional chimichurri.

La receta se completa con unas papas doble cocción a la crema, primero hervidas y luego salteadas con ajo, aceite de oliva y crema de leche. El resultado es un plato contundente, lleno de sabor y perfecto para una comida de fin de semana.

Comensales 2 Ingredientes Para los bifes 3 bifes finos de cuadril

bifes finos de cuadril 6 fetas finas de provoleta

fetas finas de provoleta Sal con especias o sal de campo

Pimienta negra Para la gremolata Un puñado de perejil fresco picado

puñado de perejil fresco picado Una cucharadita de orégano

cucharadita de orégano 3 cucharadas de aceite de oliva

cucharadas de aceite de oliva Una cucharada de vinagre

cucharada de vinagre Jugo de medio limón

Ralladura de limón

Un puñado de pistachos picados Para las papas doble cocción 4 papas medianas

papas medianas 2 cucharadas de aceite de oliva

cucharadas de aceite de oliva Un diente de ajo picado

diente de ajo picado Un chorrito de crema de leche

chorrito de crema de leche Sal y pimienta a gusto

Procedimiento

Preparar la gremolata mezclando en un bowl el perejil, el orégano, el aceite de oliva, el vinagre, el jugo y la ralladura de limón. Incorporar los pistachos picados y reservar. Hervir las papas con piel hasta que estén tiernas. Escurrirlas y romperlas con las manos para obtener trozos irregulares y de aspecto rústico. En una sartén o plancha, saltear las papas con aceite de oliva y ajo hasta que comiencen a dorarse. Agregar un chorrito de crema de leche, condimentar con sal y pimienta y mantener calientes. Condimentar los bifes de cuadril con sal y pimienta de ambos lados. Cocinar los bifes sobre la parrilla o una plancha bien caliente, apenas vuelta y vuelta, para que la carne conserve sus jugos. fetas de sobre una plancha hasta que se doren de un lado y comiencen a fundirse. Mientras tanto, colocar las provoleta sobre una plancha hasta que se doren de un lado y comiencen a fundirse. Poner dos fetas de provoleta sobre cada bife recién cocido y dejar que el calor termine de derretir el queso. Servir los bifes con una cucharada generosa de gremolata de limón y pistachos por encima. Acompañar con las papas doble cocción a la crema y disfrutar de una receta parrillera diferente, ideal para salir del asado tradicional sin perder el sabor de la parrilla.

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