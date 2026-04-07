La provoleta a la parrilla es uno de los clásicos del asado argentino y tiene un secreto clave para que salga bien: el queso no se pone directo al fuego apenas se corta. Según contó Narda Lepes, el truco que aprendió en el histórico restaurante El Pobre Luis es dejar orear la provoleta antes de cocinarla para que no se derrita de más.

Este paso previo permite que el queso forme una capa superficial más firme que ayuda a sellarlo rápidamente en la parrilla, logrando la textura ideal: dorado por fuera y cremoso por dentro. Es una técnica simple, pero cambia completamente el resultado final.

Además, el método tradicional rioplatense para cocinar la provoleta combina fuego fuerte, buena temperatura de la parrilla y control del tiempo de cocción para conseguir esa costra característica que distingue a la provoleta bien hecha.

El secreto clave: dejar orear la provoleta antes de llevarla al fuego

Uno de los errores más comunes es poner el queso directamente en la parrilla. Cuando esto pasa, suele liberar aceite demasiado rápido y pierde forma antes de dorarse correctamente.

Narda Lepes, una cocinera que se destaca en Argentina. Foto: Instagram

El secreto consiste en cortar la provoleta y dejarla orear durante varias horas —idealmente un día— sobre una rejilla o superficie ventilada, cubierta con un paño limpio.

Este proceso permite que la superficie se seque levemente y forme una película natural que ayuda a encapsular el interior del queso durante la cocción.

El tiempo puede variar según el estacionamiento del queso: cuanto más estacionado esté, menos tiempo necesita orearse.

Ingredientes para la provoleta a la parrilla

1 provoleta (queso provolone para parrilla)

Orégano seco

Ají molido

Aceite de oliva (opcional)

Provoleta a la parrilla. (Instagram/lachanchaylosveintee)

Procedimiento

Cortar la provoleta en rodajas de aproximadamente 2 centímetros de espesor. Dejar orear el queso durante varias horas o hasta un día, cubierto con un paño limpio. Encender la parrilla y esperar a que tenga fuego fuerte. Colocar la provoleta sobre la parrilla caliente o en provoletera. Cocinar hasta que se forme una costra dorada. Dar vuelta con cuidado y cocinar del otro lado. Condimentar con orégano, ají molido y, si se desea, un chorrito de aceite de oliva.

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