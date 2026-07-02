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Alfajores de maicena de Maru Botana: una receta fácil y rendidora para hacer en casa

Con una masa tierna y coco rallado, este clásico de la pastelería argentina se puede preparar en simples pasos.

Alfajor de maicena de Maru Botana: una receta fácil y rendidora para hacer en casa .
Alfajor de maicena de Maru Botana: una receta fácil y rendidora para hacer en casa. Foto: montaje

Los alfajores de maicena son una de las recetas más tradicionales de la cocina argentina. Suaves, delicados y con ese relleno abundante de dulce de leche, se convirtieron en una opción infaltable para acompañar el mate, el café o una merienda en familia.

La cocinera Maru Botana compartió su versión de este clásico, una preparación que se destaca por su textura liviana y por una masa que prácticamente se deshace en la boca. Además, es una receta rendidora y perfecta para hacer en casa sin necesidad de técnicas complicadas.

El secreto está en trabajar la masa con suavidad, evitar el exceso de cocción y rellenar los alfajores con una buena cantidad de dulce de leche antes de terminarlos con coco rallado, el sello distintivo de esta delicia argentina.

Comensales
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Ingredientes

  • 250 gramos de manteca pomada.
  • 150 gramos de azúcar.
  • 5 yemas.
  • 5 cucharadas de esencia de vainilla.
  • Ralladura de 1 limón.
  • 500 gramos de maicena.
  • ½ cucharadita de bicarbonato de sodio.
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear.
  • Dulce de leche, cantidad necesaria.
  • Coco rallado, cantidad necesaria.
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Procedimiento

  1. Colocar la maicena sobre la mesada y formar una corona.
  2. En el centro agregar la manteca pomada, el azúcar, la ralladura de limón, la esencia de vainilla, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y las yemas.
  3. Integrar los ingredientes con la punta de los dedos, trabajando desde el centro hacia afuera, hasta obtener una masa suave y homogénea.
  4. Estirar la masa sobre una superficie apenas enharinada y cortar discos del tamaño deseado.
  5. Distribuir los discos sobre una placa y llevar al horno precalentado a 170°C.
  6. Cocinar hasta que apenas tomen color, evitando que se doren demasiado para conservar su textura tierna.
  7. Dejar enfriar por completo.
  8. Rellenar los alfajores con abundante dulce de leche y unir las tapas.
  9. Pasar los bordes por coco rallado y servir.

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