Alfajores de maicena de Maru Botana: una receta fácil y rendidora para hacer en casa

Los alfajores de maicena son una de las recetas más tradicionales de la cocina argentina. Suaves, delicados y con ese relleno abundante de dulce de leche, se convirtieron en una opción infaltable para acompañar el mate, el café o una merienda en familia.
La cocinera Maru Botana compartió su versión de este clásico, una preparación que se destaca por su textura liviana y por una masa que prácticamente se deshace en la boca. Además, es una receta rendidora y perfecta para hacer en casa sin necesidad de técnicas complicadas.
El secreto está en trabajar la masa con suavidad, evitar el exceso de cocción y rellenar los alfajores con una buena cantidad de dulce de leche antes de terminarlos con coco rallado, el sello distintivo de esta delicia argentina.
Ingredientes
- 250 gramos de manteca pomada.
- 150 gramos de azúcar.
- 5 yemas.
- 5 cucharadas de esencia de vainilla.
- Ralladura de 1 limón.
- 500 gramos de maicena.
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio.
- 2 cucharaditas de polvo de hornear.
- Dulce de leche, cantidad necesaria.
- Coco rallado, cantidad necesaria.
Procedimiento
- Colocar la maicena sobre la mesada y formar una corona.
- En el centro agregar la manteca pomada, el azúcar, la ralladura de limón, la esencia de vainilla, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y las yemas.
- Integrar los ingredientes con la punta de los dedos, trabajando desde el centro hacia afuera, hasta obtener una masa suave y homogénea.
- Estirar la masa sobre una superficie apenas enharinada y cortar discos del tamaño deseado.
- Distribuir los discos sobre una placa y llevar al horno precalentado a 170°C.
- Cocinar hasta que apenas tomen color, evitando que se doren demasiado para conservar su textura tierna.
- Dejar enfriar por completo.
- Rellenar los alfajores con abundante dulce de leche y unir las tapas.
- Pasar los bordes por coco rallado y servir.
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