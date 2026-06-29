El pastel de papas de Doña Petrona: el toque secreto final que lo hace irrepetible.

El pastel de papas es uno de los platos más tradicionales de la cocina argentina y una de las recetas que mejor representan la comida casera argentina. A lo largo de los años, cada familia incorporó sus propios secretos para hacerlo más sabroso.

Sin embargo, una de las versiones más recordadas es la de Doña Petrona C. de Gandulfo, quien logró darle una identidad única gracias a la combinación de ingredientes dulces y salados que enriquecen el relleno.

Además de las clásicas capas de puré y carne, la receta incorpora pasas de uva, aceitunas verdes y huevo, mientras que el toque final puede variar entre una cobertura gratinada o una superficie apenas caramelizada.

Para la versión gratinada, espolvorear queso rallado o queso en hebras sobre la superficie antes de hornear. Para lograr un acabado agridulce, espolvorear una fina capa de azúcar sobre el pastel antes de llevarlo al horno.

Comensales 1 Ingredientes Un g papas

g papas 2 huevos frescos

huevos frescos Una yema de huevo

yema de huevo 70 g manteca

g manteca Una cebolla mediana

cebolla mediana 500 g carnaza picada

g carnaza picada Un tomate

tomate Un morrón

morrón Una cucharada de azúcar

cucharada de azúcar 100 g pasas de uva sin semilla

g pasas de uva sin semilla 12 aceitunas verdes sin carozo

aceitunas verdes sin carozo Sal y pimienta, a gusto

Doña Petrona es el gran clásico de la cocina nacional.

Procedimiento