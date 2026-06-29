El pastel de papas de Doña Petrona: el toque secreto final que lo hace irrepetible.

El pastel de papas es uno de los platos más tradicionales de la cocina argentina y una de las recetas que mejor representan la comida casera argentina. A lo largo de los años, cada familia incorporó sus propios secretos para hacerlo más sabroso.
Sin embargo, una de las versiones más recordadas es la de Doña Petrona C. de Gandulfo, quien logró darle una identidad única gracias a la combinación de ingredientes dulces y salados que enriquecen el relleno.
Además de las clásicas capas de puré y carne, la receta incorpora pasas de uva, aceitunas verdes y huevo, mientras que el toque final puede variar entre una cobertura gratinada o una superficie apenas caramelizada.
Para la versión gratinada, espolvorear queso rallado o queso en hebras sobre la superficie antes de hornear. Para lograr un acabado agridulce, espolvorear una fina capa de azúcar sobre el pastel antes de llevarlo al horno.
Ingredientes
- Un g papas
- 2 huevos frescos
- Una yema de huevo
- 70 g manteca
- Una cebolla mediana
- 500 g carnaza picada
- Un tomate
- Un morrón
- Una cucharada de azúcar
- 100 g pasas de uva sin semilla
- 12 aceitunas verdes sin carozo
- Sal y pimienta, a gusto
Procedimiento
- Cocinar las papas peladas en abundante agua con sal hasta que estén muy tiernas.
- Escurrirlas y hacer un puré mientras todavía están calientes.
- Dejar entibiar y agregar los huevos, la yema, una cucharada de manteca, el azúcar, sal y pimienta. Mezclar bien y reservar.
- En una sartén, derretir un poco de manteca y rehogar la cebolla picada finamente.
- Cuando comience a transparentarse, incorporar la carne picada.
- Agregar el morrón cortado en cubos pequeños y el tomate pelado, sin semillas y picado.
- Cocinar durante unos minutos y mezclar bien.
- Incorporar las pasas de uva y las aceitunas verdes.
- Condimentar con sal y pimienta y retirar del fuego.
- Enmantecar una fuente para horno.
- Cubrir la base con la mitad del puré.
- Distribuir encima todo el relleno de carne.
- Cubrir con el resto del puré.
- Llevar a horno fuerte durante unos 10 minutos, hasta que la superficie tome color.