Costillitas de cerdo con salsa francesa: la receta fácil e imperdible de Christophe Krywonis.

La cocina francesa tiene fama de sofisticada, pero muchas de sus recetas pueden adaptarse a versiones simples y accesibles para hacer en casa. En esta oportunidad, el reconocido chef Christophe Krywonis propone una comida sabrosa que combina sabores intensos y una preparación sencilla.
Se trata de unas costillitas de cerdo acompañadas por una salsa a base de mostaza, vino blanco y pepinillos, una combinación clásica de la gastronomía francesa que aporta un equilibrio perfecto entre lo ácido, lo cremoso y lo salado.
La propuesta se completa con una guarnición de batatas asadas y una reducción de jugo de manzana, que suma un toque dulce ideal para acompañar la carne de cerdo.
Comensales
4
Ingredientes
- 1 ½ kg de chuletas o costillitas de cerdo
- Un kg de batatas
- 4 manzanas verdes
- 100 g pepinillos
- 200 cc vino blanco
- 2 cucharadas de mostaza
- Una cucharada de manteca
- Caldo, cantidad necesaria
- Aceite neutro, cantidad necesaria
- Sal y pimienta, a gusto
Procedimiento
- Sellar las chuletas de cerdo de ambos lados en una sartén caliente con un poco de aceite.
- Retirar la carne y reservar.
- En la misma sartén agregar los pepinillos cortados en juliana.
- Incorporar la mostaza y el vino blanco.
- Cocinar hasta que el alcohol se evapore y, si es necesario, agregar un poco de caldo.
- Añadir la manteca y mezclar hasta obtener una salsa con mayor cuerpo.
- Para la guarnición, pelar y cortar las batatas en trozos de tamaño uniforme.
- Colocarlas en una fuente para horno con aceite, sal, pimienta y los condimentos elegidos.
- Cocinar en horno moderado hasta que estén tiernas y doradas.
- Exprimir las manzanas y llevar el jugo a una cacerola.
- Cocinar a fuego bajo hasta reducir y obtener una salsa más concentrada.
- Servir las costillitas con la salsa francesa y acompañar con las batatas y la reducción de manzana.
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