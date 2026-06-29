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Costillitas de cerdo con salsa francesa: la receta fácil e imperdible de Christophe Krywonis

Con ingredientes simples, el chef francés comparte una propuesta irresistible para sorprender en casa.

Costillitas de cerdo con salsa francesa: la receta fácil e imperdible de Christophe Krywonis.
Costillitas de cerdo con salsa francesa: la receta fácil e imperdible de Christophe Krywonis. Foto: Cucinare TV

La cocina francesa tiene fama de sofisticada, pero muchas de sus recetas pueden adaptarse a versiones simples y accesibles para hacer en casa. En esta oportunidad, el reconocido chef Christophe Krywonis propone una comida sabrosa que combina sabores intensos y una preparación sencilla.

Se trata de unas costillitas de cerdo acompañadas por una salsa a base de mostaza, vino blanco y pepinillos, una combinación clásica de la gastronomía francesa que aporta un equilibrio perfecto entre lo ácido, lo cremoso y lo salado.

La propuesta se completa con una guarnición de batatas asadas y una reducción de jugo de manzana, que suma un toque dulce ideal para acompañar la carne de cerdo.

Comensales
4

Ingredientes

  • 1 ½ kg de chuletas o costillitas de cerdo
  • Un kg de batatas
  • 4 manzanas verdes
  • 100 g pepinillos
  • 200 cc vino blanco
  • 2 cucharadas de mostaza
  • Una cucharada de manteca
  • Caldo, cantidad necesaria
  • Aceite neutro, cantidad necesaria
  • Sal y pimienta, a gusto

Procedimiento

  1. Sellar las chuletas de cerdo de ambos lados en una sartén caliente con un poco de aceite.
  2. Retirar la carne y reservar.
  3. En la misma sartén agregar los pepinillos cortados en juliana.
  4. Incorporar la mostaza y el vino blanco.
  5. Cocinar hasta que el alcohol se evapore y, si es necesario, agregar un poco de caldo.
  6. Añadir la manteca y mezclar hasta obtener una salsa con mayor cuerpo.
  7. Para la guarnición, pelar y cortar las batatas en trozos de tamaño uniforme.
  8. Colocarlas en una fuente para horno con aceite, sal, pimienta y los condimentos elegidos.
  9. Cocinar en horno moderado hasta que estén tiernas y doradas.
  10. Exprimir las manzanas y llevar el jugo a una cacerola.
  11. Cocinar a fuego bajo hasta reducir y obtener una salsa más concentrada.
  12. Servir las costillitas con la salsa francesa y acompañar con las batatas y la reducción de manzana.

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