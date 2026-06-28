Tom Holland y Zendaya estuvieron en España promocionando Spider-Man: Brand New Day y protagonizaron uno de los momentos más divertidos de la gira: el actor se disfrazó y participó de incógnito en un concurso de imitadores de Spider-Man organizado por Ibai Llanos, donde su propia novia no lo reconoció… y lo dejó afuera.

La competencia convocó a cinco creadores de contenido disfrazados del icónico superhéroe de Marvel, entre ellos Alexby11, Kappah, Misho y Pereira7.

Los participantes debieron ejecutar pruebas físicas y coreografías inspiradas en el personaje, desde volteretas hasta la clásica pose de lanzar tela de araña, Por: Captura

Los participantes debieron ejecutar pruebas físicas y coreografías inspiradas en el personaje, desde volteretas hasta la clásica pose de lanzar tela de araña, buscando demostrar no solo técnica sino también energía y actitud arácnida.

CÓMO FUE LA COMPETENCIA DE IMITADORES DE SPIDER-MAN

Con la conducción compartida de Ibai Llanos y Luzu, la dinámica fue eliminando concursantes hasta quedar los tres finalistas. Fue entonces cuando apareció un misterioso participante adicional, con máscara incluida, que llamó la atención por su agilidad.

Zendaya dijo que Pereira7 es mejor Spider-man que Tom Holland. Crédito Captura Web

“Me veo ganando limpiamente”, aseguró el desconocido, que era ni más ni menos que Tom Holland en persona. El actor no tardó en opinar sobre sus rivales: “El nivel es bajo”, afirmó, confiado en su victoria.

Tom Holland se revela como perdedor del concurso Spider-man Por: Captura

Zendaya, quien fue convocada como jurado especial, tuvo la difícil tarea de elegir al mejor Spider-Man de España. La actriz reconoció que no iba a ser sencillo decidir: “Es una decisión difícil, todos tenían muchísimo talento. Cada uno aportó su propio carácter y movimientos muy únicos”, explicó antes de emitir su veredicto.

TOM HOLLAND PERDIÓ CONTRA EL STREAMER PEREIRA7

Tras deliberar, Zendaya eligió al concursante detrás de la máscara número 2: Pereira7, a quien describió como especialmente enérgico y convincente. El streamer español se impuso así a todos sus rivales… sin saber que uno de ellos era el mismísimo intérprete original del personaje.

En un momento del video, Zendaya apareció acompañada de un “participante misterioso”, quien se sumó a la competencia. Crédito Captura Web Por: Captura

La gran revelación llegó al final, cuando Tom Holland se quitó la máscara ante la sorpresa general. El actor reaccionó con humor ante su llamativa derrota: “He perdido mi propia competición”, admitió entre risas, mientras el público y los organizadores celebraban el gag.

Pereira7, por su parte, recién en ese momento tomó dimensión de lo que había logrado: ganarle al mejor Spider-Man de todos.