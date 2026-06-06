Tom Holland sorprendió con el lanzamiento de una nueva línea de sabores de BERO, su marca de cerveza sin alcohol, con una motivación muy particular: que Zendaya, su pareja, pudiera disfrutarla.

“Zendaya, que Dios la bendiga, nunca ha sido bebedora, así que nunca ha tomado cerveza. La idea detrás de las shandies era crear algo auténtico en la empresa que Z pudiera disfrutar”, explicó el actor.

Lo curioso es que Zendaya fue una de las primeras en probar las versiones iniciales de la bebida, a pesar de que —según reconoció Holland en tono de broma— su pareja directamente odia la cerveza.

Tom Holland crea una bebida inspirada en Zendaya. Credito: Instagram Por: Instagram

La reacción de Zendaya fue sorprendentemente positiva, lo que generó en el actor una mezcla de risa e incertidumbre: si alguien que no soporta la cerveza la encontraba agradable, ¿era eso realmente una buena señal?

POR QUÉ TOM HOLLAND DEJÓ EL ALCOHOL Y CREÓ SU PROPIA MARCA DE CERVEZA SIN ALCOHOL

En enero de 2022, el actor de Spider-Man: No Way Home tomó la decisión de dejar el alcohol tras reconocer que su relación con la bebida se había vuelto problemática. Arrancó con el desafío del “enero seco” y lo que empezó como un mes de prueba se convirtió en un cambio de vida definitivo.

Según sus propias palabras, crear BERO habría hecho su primer año de sobriedad mucho más fácil. Credito: Instagram Por: Instagram

Así nació BERO, fruto de su sociedad con John Herman, veterano de la industria. Holland describió el proyecto como una verdadera pasión, no un simple acuerdo comercial.

Cada variedad refleja momentos personales: Kingston Golden Pils homenajea su ciudad natal en Inglaterra; Edge Hill Hazy IPA lleva el nombre de su escuela; y Noon Wheat, una cerveza de trigo cítrica, fue bautizada en honor a su perro Noon.

LAS SHANDIES DE BERO: LA LÍNEA QUE NACIÓ DEL PALADAR DE ZENDAYA

La nueva línea de shandies representa una apuesta distinta dentro de BERO: bebidas más ligeras, frutales y accesibles para quienes no son fanáticos del amargor clásico de la cerveza. La inspiración directa fue Zendaya, cuya contribución —involuntaria y entre risas— terminó siendo clave para afinar el perfil de sabor de los nuevos productos.

Tom Holland crea una bebida inspirada en Zendaya. Credito: Instagram Por: Instagram

El lanzamiento generó tendencia en X bajo el término “Cerveza”, con miles de usuarios celebrando el gesto romántico detrás del emprendimiento. La historia de Holland convirtió una historia de sobriedad personal en un producto que hoy llega a los que, como Zendaya, nunca se habían sentido parte del mundo cervecero.