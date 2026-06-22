Hongos rellenos a la chapa, una receta fácil y gourmet de Maru Botana para hacer en casa

Los hongos rellenos son una de esas recetas que combinan practicidad y sabor en partes iguales. Con una preparación sencilla y rápida, pueden convertirse en una entrada especial o en un acompañamiento perfecto para carnes y otras comidas.

En una de sus recetas más celebradas, Maru Botana propone rellenar champiñones con una mezcla cremosa de panceta, puerro y queso rallado. El resultado es un plato dorado, sabroso y con una presentación digna de restaurante.

Además, la cocinera invita a adaptar la preparación según los ingredientes disponibles en casa. Se puede reemplazar la panceta por pollo, sumar verduras o modificar el relleno a gusto, manteniendo siempre la base de los hongos gratinados.

Según explicó Maru, esta receta no requiere cantidades exactas y puede prepararse “a ojo” y es posible incorporar zanahoria u otras verduras para crear versiones diferentes según el gusto de cada comensal.

Comensales 2 Ingredientes Champiñones grandes

Puerro picado

Panceta

Cabos de los hongos

Queso rallado

Crema de leche

Manteca

Aceite de oliva

Procedimiento

Retirar los cabos de los champiñones y reservarlos. Colocar los hongos en una fuente con un chorrito de aceite de oliva y llevarlos al horno durante unos minutos para una primera cocción. Mientras tanto, derretir un poco de manteca en una sartén y dorar la panceta. Incorporar el puerro picado y los cabos de los hongos previamente trozados. Cocinar unos minutos y sumar la crema de leche junto con el queso rallado. Mezclar hasta obtener un relleno cremoso y bien integrado. Retirar los hongos del horno y rellenarlos con la preparación. Agregar un poco más de crema y queso rallado por encima. Llevar nuevamente al horno hasta que la superficie quede gratinada y dorada. Servir calientes como entrada, acompañamiento o plato principal.

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