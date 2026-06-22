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Hongos rellenos a la chapa, una receta fácil y gourmet de Maru Botana para hacer en casa

Hongos rellenos, por Maru Botana. Foto: montaje
Hongos rellenos, por Maru Botana. Foto: montaje

Los hongos rellenos son una de esas recetas que combinan practicidad y sabor en partes iguales. Con una preparación sencilla y rápida, pueden convertirse en una entrada especial o en un acompañamiento perfecto para carnes y otras comidas.

En una de sus recetas más celebradas, Maru Botana propone rellenar champiñones con una mezcla cremosa de panceta, puerro y queso rallado. El resultado es un plato dorado, sabroso y con una presentación digna de restaurante.

Además, la cocinera invita a adaptar la preparación según los ingredientes disponibles en casa. Se puede reemplazar la panceta por pollo, sumar verduras o modificar el relleno a gusto, manteniendo siempre la base de los hongos gratinados.

Según explicó Maru, esta receta no requiere cantidades exactas y puede prepararse “a ojo” y es posible incorporar zanahoria u otras verduras para crear versiones diferentes según el gusto de cada comensal.

Comensales
2

Ingredientes

  • Champiñones grandes
  • Puerro picado
  • Panceta
  • Cabos de los hongos
  • Queso rallado
  • Crema de leche
  • Manteca
  • Aceite de oliva

Procedimiento

  1. Retirar los cabos de los champiñones y reservarlos.
  2. Colocar los hongos en una fuente con un chorrito de aceite de oliva y llevarlos al horno durante unos minutos para una primera cocción.
  3. Mientras tanto, derretir un poco de manteca en una sartén y dorar la panceta.
  4. Incorporar el puerro picado y los cabos de los hongos previamente trozados.
  5. Cocinar unos minutos y sumar la crema de leche junto con el queso rallado.
  6. Mezclar hasta obtener un relleno cremoso y bien integrado.
  7. Retirar los hongos del horno y rellenarlos con la preparación.
  8. Agregar un poco más de crema y queso rallado por encima.
  9. Llevar nuevamente al horno hasta que la superficie quede gratinada y dorada.
  10. Servir calientes como entrada, acompañamiento o plato principal.

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