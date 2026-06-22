Asado banderita macerado en vino tinto y a la plancha: la receta imperdible de Salva la Cocina

El asado banderita es uno de esos cortes que nunca fallan cuando se busca sabor y simpleza. En esta versión compartida por Salva la Cocina, la carne se deja macerar durante toda la noche en vino tinto para lograr una textura más tierna y un gusto profundo que se potencia con la cocción a la plancha.

La receta tiene pocos ingredientes, pero apuesta por una técnica que marca la diferencia. El vino no solo aporta aroma y color, sino que también sirve para elaborar una reducción que acompaña la carne y concentra todos sus sabores.

Como guarnición, una ensalada de papa, huevo y mayonesa completa un plato contundente y bien argentino, ideal para compartir en familia o con amigos.

Servir el asado banderita recién salido de la plancha, bañado con la reducción de vino tinto. Acompañar con la ensalada de papa y huevo para lograr una combinación clásica, sabrosa y perfecta para cualquier reunión alrededor de la mesa.

Comensales 2 Ingredientes Para el asado Una tira de asado banderita

tira de asado banderita 750 ml vino tinto

ml vino tinto Sal a gusto Para la reducción Una taza del vino de la marinada

taza del vino de la marinada Una cucharadita de azúcar Para la reducción 3 papas hervidas

papas hervidas 2 huevos duros

huevos duros Mayonesa a gusto

Pimienta negra recién molida

Procedimiento

Colocar el asado banderita en una fuente profunda, cubrirlo completamente con vino tinto y dejarlo macerar durante toda la noche en la heladera. Al día siguiente, retirarlo del líquido y dejarlo escurrir unos minutos. Calentar una plancha o sartén de hierro a fuego fuerte y cocinar la carne durante aproximadamente 6 minutos por lado. Salar ligeramente durante la cocción. Mientras tanto, colocar una taza del vino de la marinada en una sartén, agregar una cucharadita de azúcar y cocinar a fuego medio hasta obtener una reducción espesa y brillante. Para la guarnición, cortar las papas hervidas en cubos, agregar los huevos duros picados de manera rústica, incorporar mayonesa a gusto y condimentar con pimienta negra. Servir el asado banderita recién salido de la plancha, bañado con la reducción de vino tinto y acompañado por la ensalada de papa y huevo.

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