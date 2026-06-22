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Asado banderita macerado en vino tinto y a la plancha: la receta imperdible de Salva la Cocina

Una receta sencilla que transforma un corte clásico en un plato gourmet.

Asado banderita, por Salva la Cocina.
Asado banderita al vino tinto, por Salva la Cocina. Foto: montaje

El asado banderita es uno de esos cortes que nunca fallan cuando se busca sabor y simpleza. En esta versión compartida por Salva la Cocina, la carne se deja macerar durante toda la noche en vino tinto para lograr una textura más tierna y un gusto profundo que se potencia con la cocción a la plancha.

La receta tiene pocos ingredientes, pero apuesta por una técnica que marca la diferencia. El vino no solo aporta aroma y color, sino que también sirve para elaborar una reducción que acompaña la carne y concentra todos sus sabores.

Como guarnición, una ensalada de papa, huevo y mayonesa completa un plato contundente y bien argentino, ideal para compartir en familia o con amigos.

Servir el asado banderita recién salido de la plancha, bañado con la reducción de vino tinto. Acompañar con la ensalada de papa y huevo para lograr una combinación clásica, sabrosa y perfecta para cualquier reunión alrededor de la mesa.

Comensales
2

Ingredientes

Para el asado

  • Una tira de asado banderita
  • 750 ml vino tinto
  • Sal a gusto

Para la reducción

  • Una taza del vino de la marinada
  • Una cucharadita de azúcar

Para la reducción

  • 3 papas hervidas
  • 2 huevos duros
  • Mayonesa a gusto
  • Pimienta negra recién molida

Procedimiento

  1. Colocar el asado banderita en una fuente profunda, cubrirlo completamente con vino tinto y dejarlo macerar durante toda la noche en la heladera. Al día siguiente, retirarlo del líquido y dejarlo escurrir unos minutos.
  2. Calentar una plancha o sartén de hierro a fuego fuerte y cocinar la carne durante aproximadamente 6 minutos por lado. Salar ligeramente durante la cocción.
  3. Mientras tanto, colocar una taza del vino de la marinada en una sartén, agregar una cucharadita de azúcar y cocinar a fuego medio hasta obtener una reducción espesa y brillante.
  4. Para la guarnición, cortar las papas hervidas en cubos, agregar los huevos duros picados de manera rústica, incorporar mayonesa a gusto y condimentar con pimienta negra.
  5. Servir el asado banderita recién salido de la plancha, bañado con la reducción de vino tinto y acompañado por la ensalada de papa y huevo.

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