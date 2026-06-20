David Lebón y Pedro Aznar volvieron a encender la historia grande del rock nacional con el esperado regreso de Serú Girán, en una primera noche cargada de emoción, memoria y ovaciones que confirmaron por qué su legado sigue intacto a casi cinco décadas de su formación.

El reencuentro sobre el escenario del Movistar Arena tuvo lugar en el marco de una serie de shows donde ambos músicos revisitan el repertorio de la banda que integraron junto a Charly García y Oscar Moro. Lejos de ser un simple homenaje, la propuesta funciona como una relectura viva de aquellas canciones que marcaron a generaciones enteras del rock en español.

El público acompañó cada tema con una intensidad especial, en una especie de viaje colectivo a la época dorada de la banda, cuando álbumes como “Bicicleta” o “Peperina” redefinieron el sonido del rock argentino.

El regreso de Serú Girán (Foto: Movilpress).

Famosos como Lali Espósito junto a su novio, Pedro Rosemblat, Sandra Mihanovich, Gastón Pauls, Sebastián Wainraich, Paula Kohan, Lucas Fridman, Julieta Díaz, entre otros, dijeron presente en esta primera cita cargada de emoción y recuerdos y desde Ciudad te mostramos las fotos.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL PRIMER SHOW DEL REGRESO DE SERU GIRÁN

Lali Espósito y Pedro Rossemblat en el regreso de Serú Girán (Foto: Guido Adler).

Julieta Díaz en el regreso de Serú Girán (Foto: Movilpress).

Pablo y Mery Granados en el regreso de Serú Girán (Foto: Movilpress).

Paula Kohan en el regreso de Serú Girán (Foto: Movilpress).

Sandra Mihanovich en el regreso de Serú Girán (Foto: Movilpress).

Lucas Fridman en el regreso de Serú Girán (Foto: Movilpress).

Gastón Pauls en el regreso de Serú Girán (Foto: Movilpress).

Sebastián Wainraich en el regreso de Serú Girán (Foto: Movilpress).

Fernando Molinero en el regreso de Serú Girán (Foto: Movilpress).

El regreso de Serú Girán (Foto: Movilpress).

El regreso de Serú Girán (Foto: Movilpress).

El regreso de Serú Girán (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.