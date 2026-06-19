María Becerra volvió a captar la atención de sus seguidores, aunque esta vez no fue por su música ni por sus proyectos internacionales. Durante una entrevista en la televisión española, la artista se animó a hablar de su vida privada junto a J Rei y sorprendió al contar con qué frecuencia mantienen encuentros íntimos.

La cantante atraviesa uno de los momentos más importantes de su relación con el rapero, con quien está comprometida desde hace cuatro años. Juntos comparten un hogar, cuidan a sus mascotas rescatadas y también enfrentaron situaciones muy difíciles, como la pérdida de varios embarazos en los últimos años.

MARÍA BECERRA HABLÓ DE SU VIDA ÍNTIMA EN ESPAÑA

Durante su visita a Madrid, donde participa de distintos compromisos laborales, María Becerra fue invitada al programa La Revuelta, uno de los ciclos más populares de la televisión española conducido por David Broncano.

Fiel a su estilo espontáneo, la artista aceptó responder una de las preguntas clásicas del conductor, relacionada con la frecuencia de las relaciones íntimas durante el último mes.

En un primer momento, María explicó que había pasado varios días fuera de casa por cuestiones laborales. “Estuve viajando mucho”, comentó entre risas. Sin embargo, aclaró que cada vez que se reencuentra con J Rei, ambos aprovechan el tiempo juntos.

EL CURIOSO SIGNIFICADO DE SER “GAUCHITOS”

Mientras intentaba calcular una cifra exacta, la cantante explicó cómo funciona la dinámica de pareja que mantiene con el músico.

“Nosotros somos muy de la situación improvisada. Él como yo somos muy gauchitos”, expresó.

Ante la curiosidad del conductor, Becerra intentó explicar el significado de la palabra en Argentina y lo relacionó con una actitud predispuesta y espontánea. Incluso contó que muchas veces aprovechan cualquier momento libre para compartir tiempo juntos, incluso cuando alguno de los dos tiene compromisos laborales inmediatos. “A mí me gusta bien organizado, pero también soy muy gauchita y él es muy gauchito”, señaló.

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CUÁNTAS VECES TUVO ENCUENTROS ÍNTIMOS CON J REI

Luego de varios segundos haciendo cuentas mentalmente, María Becerra finalmente respondió la pregunta que todos esperaban.

“Teniendo en cuenta que estuve diez días de viaje y después otra semana afuera, diría que unos 15 puntos”, lanzó entre risas.

La cifra sorprendió al conductor, que destacó que había logrado ese número a pesar de las largas ausencias por trabajo. Sin perder el humor, la cantante cerró con una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales: “Somos gauchitos”.

La revelación generó repercusión entre sus fanáticos, quienes celebraron la naturalidad con la que la artista suele abordar temas de su vida personal, siempre con humor y sin esquivar preguntas incómodas.