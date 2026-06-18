Rolando Barbano explotó de indignación al ver la publicidad de una casa de apuestas online que recrea la cara y la voz de Diego Maradona mediante inteligencia artificial.

“Ver que usen su imagen para fomentar las apuestas me parece un horror para su memoria”, disparó sin filtros.

“A Maradona lo amo como futbolista, festejé mucho su Mundial del 86, pero ver que ahora lo pongan a Diego, que tuvo tantos problemas, tantos vicios en la vida, para alentar justamente apostar... me parece una porquería”, afirmó Barbano, visiblemente molesto.

EL ESCÁNDALO LEGAL POR LA MARCA MARADONA Y QUIÉN AUTORIZÓ EL USO DE SU IMAGEN

Pero el debate no es solo ético: hay un conflicto legal de fondo que todavía no se resolvió.

Barbano explicó que cuando Diego murió, sus hijos se enteraron de que no solo su imagen, sino también su nombre, sus apodos, su voz y todo lo vinculado a la marca Maradona estaba en manos de una empresa llamada Satira (50% Matías Morla y 50% las hermanas del Diez).

Los herederos iniciaron una demanda argumentando que Diego no estaba en condiciones de entender lo que firmaba en sus últimos documentos.

"Que ahora lo pongan a Diego, que tuvo tantos problemas, tantos vicios en la vida, para alentar justamente apostar... me parece una porquería" Aseguró Rolando Barbano. Crédito: captura DQT

Hoy existe una causa penal en la que Morla figura como investigado por una posible maniobra fraudulenta en torno a esos derechos. En ese contexto, nadie desmiente que fueron los herederos de Diego quienes habrían dado el visto bueno para esta campaña, aunque tampoco nadie lo confirma oficialmente.

POR QUÉ LA PUBLICIDAD CON IA Y APUESTAS ES UN GOLPE DOBLE A LA MEMORIA DEL DIEZ

Lo que más indigna a Barbano —y a una parte importante del público— es la combinación de dos factores: el uso de inteligencia artificial para recrear a una persona fallecida sin su consentimiento explícito actual, y el rubro elegido para hacerlo. “Una cosa es cuando vos ponés la cara y decís yo quiero poner mi imagen al servicio de esta campaña, y otra cosa es que usen la imagen”, marcó el periodista.

Captura de la publicidad con la imagen de Maradona recreada por IA - Crédito: Web Por: Captura

Diego Maradona es reconocido mundialmente por sus adicciones y sus batallas personales, pero el juego compulsivo no era uno de sus problemas públicos.