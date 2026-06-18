Mientras Brasil vive con intensidad su participación en el Mundial 2026, Neymar recibió una noticia que lo tiene tan movilizado como cualquier partido.

El delantero y su pareja, Bruna Biancardi, anunciaron que están esperando un nuevo hijo y aprovecharon las redes sociales para compartir con sus seguidores un emotivo momento familiar.

LA EMOTIVA REVELACIÓN DEL SEXO DEL BEBÉ

La pareja eligió un original video para revelar el sexo del bebé. Junto a varios integrantes de la familia, incluidos algunos de los hijos del futbolista, protagonizaron una divertida dinámica en la que todos aparecieron con los ojos vendados y comenzaron a jugar con pintura sin conocer el resultado.

La expectativa se mantuvo hasta el final, cuando descubrieron que el color predominante era el rosa. De esa manera confirmaron que están esperando una niña, una noticia que generó una catarata de reacciones y felicitaciones en las redes.

Crédito: Instagram

“Me vuelvo loco. Cuatro hermosas niñas”, escribió Neymar entre risas en la publicación, dejando entrever que quizás esperaba la llegada de un varón.

LA DIVERTIDA REACCIÓN DE NEYMAR TRAS CONOCER LA NOTICIA

Más tarde, en otro video compartido por la familia, el delantero continuó con las bromas y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Voy a empezar una banda que se va a llamar Spice Girls. Va a ser de K-Pop”.

Sin perder el humor, también dejó abierta la posibilidad de seguir agrandando la familia. “Para que sepan, diciembre del año que viene, un niño”, comentó entre risas.

Neymar anunció el sexo de su próximo bebé y su reacción se volvió viral. Crédito: Instagram

La noticia fue celebrada por miles de fanáticos, que inundaron las publicaciones con mensajes de cariño para la pareja.

CÓMO ESTÁ COMPUESTA LA FAMILIA DE NEYMAR

La llegada de esta nueva integrante ampliará aún más la familia del astro brasileño. Neymar es padre de Davi Lucca, nacido en 2011 fruto de su relación con Carolina Dantas.

Además, junto a Bruna Biancardi tuvo a Mavie en 2023 y a Mel en 2025. También es padre de Helena, nacida en 2024 de una relación con Amanda Kimberlly.

Con la llegada de esta bebé, el futbolista sumará cinco hijos y consolidará una de las familias más mediáticas del mundo del deporte.