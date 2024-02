Wanda Nara ahora no solo es empresaria y conductora de televisión, sino también cantante. Primero lanzó Bad Bitch, su primer tema, que rápidamente empezó a sonar en todos lados, y hace pocos días vio la luz O Bicho Vai Pegar, su segunda producción, cantada mitad en castellano y mitad en portugués.

A raíz del lanzamiento musical, Wanda visitó la redacción de Ciudad y, en medio de una entrevista, contó una divertida anécdota de su amistad con Mauro Leitão, el cocinero de Neymar, reconocido futbolista brasileño que compartió su estadía en el París Saint-Germain francés junto a Mauro Icardi.

Mauro Leitão junto a Neymar en dos momentos de sus vidas.

La conductora y cantante contó que a la hora de entender la frase que da título a su segundo tema, eligió a Leitão para que la asesore y, además, contó el increíble intercambio de recetas que tuvo con el chef.

“El cocinero de Ney me pidió la receita de mi torta de dulce de leche con galletitas, la famosa que hacemos en Argentina, que siempre se las hacía (en París) y les encantaba a todos. Y también de otra torta que hago con otras galletitas argentinas y las amaban. Y él me pasaba recetas de comidas brasileñas. Es una amistad increíble”.

- ¿Sabés qué significa O Bicho Vai Pegar? Porque nosotros estuvimos investigando y es algo así como “esto se va a descontrolar”, muy jerga brasilera.

- Sí, sería como “esto se va a picar”, es un dialecto casi, muy de Brasil. Si vas a buscar la traducción no es literal. Es más, cuando surgió el tema le escribí al cocinero de Ney, porque yo soy muy amiga de Neymar, para preguntarle si estaba diciendo una mala palabra o algo porque no encontraba la traducción exacta. Y en Brasil no lo pueden creer porque es muy jerga brasilera.

- ¡Contame más de esa amistad con Neymar y su cocinero por favor!

