La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 20 DE JUNIO DEL 2026

El sábado 20 de junio, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto al empresario, conductor y productor Guido Kaczka y el cantante y líder de Turf Joaquín Levinton.

Guido Kaczka. Foto: prensa eltrece

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por la cantante y actriz integrante de la obra teatral Las Hijas, Soledad Villamil, así como también la artista y presentadora de radio y televisión Claudia Fontán.

Soledad Villamil Foto: Movilpress

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 24 DE MAYO DEL 2026

El domingo 21 de junio desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al actor que recientemente protagonizó los éxitos en Envidiosa y Secreto en la Montaña, Esteban Lamothe, y la médica especialista en nutrición, la Dra. Virginia Busnelli.

Esteban Lamothe en el estreno de Belén (Foto: Movilpress).

También serán de la partida de este fin de semana el ilusionista, mentalista y aprendriz Agustín Canolik, el prestigioso actor Roly Serrano y la actriz, dramaturga y directora de teatro argentina, María Marull.

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