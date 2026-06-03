La reconocida humorista y conductora Dani La Chepi sorprendió a todos sus seguidores al revelar detalles íntimos de su vida sentimental y su particular manera de concebir el amor actual.

En una profunda entrevista para el ciclo Desencriptados, la influencer admitió que se considera una persona asexuada y que, debido a esta situación, decidió plantearle una relación abierta a su actual compañero de vida.

Dani La Chepi habló con Rulo de su vida y sus reglas para el amor. Crédito: Adrián Escandar -Infobae Por: Infobae

En este contexto, la exparticipante de MasterChef explicó que prefiere mantener acuerdos claros antes que enfrentarse a una traición, asegurando que para ella los encuentros íntimos no ocupan un rol primordial en el día a día.

EL ACUERDO ÍNTIMO QUE SALVÓ SU RELACIÓN

A sus 46 años, Daniela Viaggiamari atraviesa una etapa de madurez donde las prioridades han cambiado drásticamente.

Al ser consultada sobre la frecuencia con la que mantiene relaciones con su pareja, a quien apoda cariñosamente “Juli”, la actriz fue tajante. “Yo no puedo tener relaciones todos los días. Al mes de empezar una relación, mis parejas siempre me terminaban diciendo que parecíamos amigos”, confesó con la honestidad brutal que la caracteriza.

“Yo no puedo tener relaciones todos los días”, contó en diálogo con Rulo. Crédito: Adrián Escandar -Infobae Por: Infobae

Esta falta de deseo constante la llevó a tomar una decisión drástica para evitar que el vínculo se desgastara de forma definitiva.

Decidió abrir la pareja para que él pudiera satisfacer sus necesidades fuera del hogar, estableciendo pautas muy estrictas donde el cuidado de la salud es la regla número uno, aunque con una condición inamovible: prefiere no enterarse de absolutamente nada de lo que ocurra fuera de su casa.

LOS TRAUMAS DEL PASADO Y EL PESO DE LA INFIDELIDAD

Detrás de su imponente personalidad y el humor con el que brilla en las plataformas digitales, Dani La Chepi reconoció que esconde profundas inseguridades y cicatrices emocionales que viene trabajando arduamente en terapia.

El motivo de su alejamiento de la actividad sexual frecuente no es casual, sino que responde a situaciones complejas vividas durante su niñez. “Tengo un mambo muy grande con eso por cosas que me han pasado de pequeña. El humor fue un mecanismo de defensa que adopté para protegerme”, se sinceró ante las cámaras.

La actriz habló de la traición, el amor y los desafíos de construir vínculos después de atravesar momentos difíciles. Crédito: Infobae

“Para mí una infidelidad no se perdona. Todo son reglas claras: mientras yo no lo sepa, no me molesta que el otro esté con alguien más. Lo que no tolero es la traición”, sentenció Dani La Chepi.

Además, sumó las complicaciones cotidianas que implican la crianza de su hija Isabella, de 12 años, la convivencia con sus cinco perros galgos adoptados y los efectos secundarios de la medicación psiquiátrica que toma para la ansiedad y la depresión, factores que disminuyen considerablemente su libido.

Dani La Chepi habló sobre sus mambos con el sexo y su cuerpo en una charla íntima. / Fuente: Adrián Escandar

UN LABURO DIARIO CON LA ACEPTACIÓN CORPORAL

A pesar de mostrarse siempre auténtica y descontracturada en sus redes sociales, la humorista confesó que la aceptación de su propia imagen sigue siendo un terreno de batalla diario. Las múltiples intervenciones quirúrgicas de urgencia que debió atravesar a lo largo de su vida le dejaron marcas visibles en el abdomen que afectaron su seguridad en la intimidad.

"Lo que no tolero es la traición" Crédito: Adrián Escandar -Infobae Por: Infobae

Hacia el final de la entrevista, aclaró que aunque en el pasado intentó experimentar con nuevas formas de vincularse —llegando a realizar un trío con otra mujer—, hoy prefiere la estabilidad de un compañero que la contenga sin presiones.

Para Dani La Chepi, el amor moderno no se mide por la cantidad de encuentros bajo las sábanas, sino por la lealtad, la honestidad y el respeto mutuo a los pactos establecidos.