Sergio “Kun” Agüero celebró sus 38 años con un festejo íntimo en su casa de Miami, rodeado por el amor de Sofía Calzetti y de Olivia, la hija que tienen en común.

Fue la influencer quien mostró los detalles de la celebración a través de Instagram, donde le dedicó un romántico mensaje al exjugador de la Selección Argentina.

“Feliz cumpleaños amor, te amamos”, escribió Sofía junto a un emoji de limón y un corazón amarillo, dos elementos que marcaron la estética elegida para el evento.

Agradecido por el gesto, el Kun respondió con un corazón. Entre los miles de likes que recibió la publicación, se destacó el de Antonela Roccuzzo, quien mantiene una cercana amistad con la familia Agüero gracias al histórico vínculo entre Lionel Messi y el exdelantero.

El íntimo cumpleaños del Kun Agüero en Miami junto a Sofía Calzetti y su hija Olivia (Foto de Instagram)

Una celebración familiar con temática de limones

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la original decoración temática inspirada en limones. Los cítricos estuvieron presentes en los centros de mesa, los floreros, las tarjetas personalizadas y hasta en el emoji elegido por Sofía Calzetti para saludar al Kun en Instagram.

El corazón amarillo que acompañó su mensaje también pareció hacer referencia a la paleta de colores de la celebración, dominada por los tonos amarillos, blancos y celestes.

Los detalles también estuvieron presentes en las servilletas, los individuales y las tarjetas personalizadas que llevaban la inscripción: “Sergio’s Birthday! 38”.

El íntimo cumpleaños del Kun Agüero en Miami junto a Sofía Calzetti y su hija Olivia (Foto de Instagram)

El íntimo cumpleaños del Kun Agüero en Miami junto a Sofía Calzetti y su hija Olivia (Foto de Instagram)

El íntimo cumpleaños del Kun Agüero en Miami junto a Sofía Calzetti y su hija Olivia (Foto de Instagram)

Olivia se robó todas las miradas

Una de las grandes protagonistas de la celebración fue Olivia, quien en septiembre cumplirá dos años.

La pequeña lució un delicado vestido blanco con pequeños limones bordados en amarillo y azul, en sintonía con la temática del cumpleaños. En una de las postales se la ve observando con atención la decoración, mientras que en otra aparece sonriente en brazos de su mamá frente a la torta.

El íntimo cumpleaños del Kun Agüero en Miami junto a Sofía Calzetti y su hija Olivia (Foto de Instagram)

La tierna postal familiar del Kun Agüero

La imagen más emotiva mostró al Kun, Sofía y Olivia reunidos alrededor de una enorme torta rectangular decorada con frutillas. Mientras las velitas iluminaban la mesa, la pareja intercambiaba miradas cómplices y sonrisas junto a su hija.

Lejos de los grandes eventos y los festejos multitudinarios, Agüero eligió recibir sus 38 años en un ambiente cálido y familiar, rodeado por las personas más importantes de su vida.