Todo comenzó cuando en el programa LAM se instaló la versión de que el Kun Agüero habría tenido un fuerte cruce con Pampita debido a los fuegos artificiales lanzados durante la celebración de Año Nuevo.

Según estas versiones, el exfutbolista habría reaccionado negativamente ante el espectáculo pirotécnico organizado por la modelo argentina.

La controversia ganó fuerza en las redes sociales y medios de comunicación, generando especulaciones sobre un posible conflicto entre vecinos en la zona donde ambas personalidades se hospedaban durante las vacaciones de verano.

EL DESCARGO DEL ÍDOLO DEL MANCHESTER CITY

En diálogo exclusivo con Juan Etchegoyen para “Mitre Live”, el campeón del mundo con Argentina fue contundente al desmentir estas acusaciones.

“No... nada que ver, mirá si voy a pelearme con ella pero la verdad no sé de donde sacaron eso”, expresó categórico el ex Independiente, mostrando su sorpresa ante la difusión de estas versiones sin fundamento.

La Navidad del Kun Agüero y Sofía Calzetti con su hija Olivia (Instagram)

UN ENCUENTRO CORDIAL Y UN REGALO INESPERADO

Lejos de los supuestos enfrentamientos, la realidad fue completamente diferente. El exfutbolista del Atlético de Madrid reveló que mantiene una excelente relación con la familia de Carolina Pampita Ardohaín y que incluso fue invitado a compartir una cena en la residencia de la conductora.

“Leí todo lo que dijeron lo de los fuegos artificiales, pero nada que ver. Nunca pasó nada y fuimos a comer a su casa y todo bien”, aclaró el streamer, dejando en claro que las versiones difundidas carecían de sustento real.

LA VERDAD DETRÁS DE LAS ACUSACIONES

Pero la historia no termina ahí. El medallista olímpico también reveló un detalle que demuestra la buena onda que existe entre ambos: “Es más, me regalaron un presente, o sea todo de diez, pero alguien habrá dicho que se quejaron los vecinos y la ligué yo”.