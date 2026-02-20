Gianinna Maradona vivió una jornada muy especial al celebrar el cumpleaños de su hijo Benjamín, fruto de su relación con Sergio Kun Agüero, con un emotivo festejo que compartió a través de sus redes sociales.

En esta nueva vuelta al sol, el adolescente pudo celebrar rodeado de sus dos padres, ya que el exfutbolista estuvo presente en la intimidad del evento, regalando una postal de reencuentro familiar que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

ASÍ FUE EL FESTEJO FAMILIAR DE BENJAMÍN AGÜERO

En las historias de Instagram que publicó la diseñadora, se la puede ver sonriente junto a Benjamín mientras sostiene la torta de cumpleaños y él se prepara para soplar las velitas. El clima del festejo estuvo marcado por la calidez, las miradas cómplices y el cariño de quienes acompañaron el momento.

Para musicalizar el video principal de la celebración, Gianinna eligió la canción “Te regalo” de J Abecia y Rels B, aportando un tono aún más emotivo a las imágenes compartidas.

Gianinna Maradona celebró el cumpleaños de Benjamín junto al Kun Agüero y emocionó con su mensaje. Crédito: Arriba Argentinos.

EL EMOTIVO MENSAJE DE GIANINNA MARADONA A SU HIJO

Entre las distintas postales, Gianinna le dedicó a su hijo un mensaje cargado de amor: “Feliz vida Benjamín, sos más de lo que alguna vez imaginé. Lo mejor del amor para siempre. Feliz cumple Ben”.

La secuencia de fotos y videos dejó en evidencia el fuerte vínculo entre madre e hijo, con abrazos, gestos de cariño y palabras que invitan a soñar en grande: “Pedí tus deseos tan fuerte que el universo no tenga más opción que cumplirte todo. Te amo hijo”.

En otra de las imágenes, la hija de Diego Maradona resumió el sentimiento de la jornada: “Una vida mirándonos así… Gracias Benjamín, sos más de lo que alguna vez imaginé. Feliz cumple amor de todas mis vidas. ¡Gracias por existir!”.