Mezclar tomillo con albahaca no es un truco casero de cocina ni una receta gastronómica: es una práctica tradicional vinculada al alivio natural de los síntomas respiratorios. Distintas investigaciones y saberes botánicos coinciden en que estas dos hierbas tienen propiedades complementarias que ayudan a despejar las vías aéreas y fortalecer las defensas del organismo.

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La combinación suele utilizarse en infusiones caseras durante episodios de resfrío, congestión o irritación de garganta. No reemplaza tratamientos médicos, pero puede funcionar como apoyo para mejorar la respiración y reducir molestias típicas del invierno o de los cambios de temperatura.

Qué efectos tiene combinar tomillo con albahaca

La albahaca contiene compuestos como el eugenol, con efecto antiinflamatorio, y cineol, asociado a propiedades expectorantes que ayudan a aliviar la congestión nasal y bronquial. Por eso se usa tradicionalmente en infusiones destinadas a mejorar la respiración.

Albahaca, una hierba aromática ideal para el invierno. (Foto: Gemini)

El tomillo aporta timol, un componente con acción antiséptica natural que contribuye a reducir microorganismos en el sistema respiratorio y aliviar la irritación de garganta. También se lo considera útil para disminuir la tos y favorecer la eliminación de mucosidad.

Cuando se consumen juntas estas dos hierbas aromáticas, sus efectos se potencian: combinados en una infusión pueden actuar como apoyo frente al malestar respiratorio y la congestión, además de reforzar la respuesta inmunológica del organismo.

Por qué se recomienda usarlos en infusión durante el invierno

Durante los meses fríos aumentan los resfríos y cuadros virales leves que afectan nariz, garganta y bronquios. En ese contexto, muchas personas recurren a hierbas medicinales porque ayudan a aliviar síntomas sin efectos secundarios relevantes cuando se usan de manera moderada.

Infusión de albahaca y tomillo. Foto: (imagen generada con IA)

El tomillo aporta vitaminas A, B y C y minerales como hierro, calcio y magnesio, nutrientes asociados al fortalecimiento del sistema inmunológico. También tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir molestias respiratorias.

La albahaca, por su parte, se utiliza tradicionalmente para reducir síntomas de tos, resfríos y gripe leve, además de favorecer la desinflamación de las vías respiratorias superiores. Consumida en infusión caliente, contribuye a mejorar la sensación de congestión y facilita la respiración.

Cómo preparar la infusión combinada paso a paso

Una de las formas más simples de aprovechar sus propiedades es preparar una infusión caliente con hojas frescas o secas de ambas plantas. Es una preparación rápida que muchas personas incorporan como hábito durante los meses fríos.

Para hacerla en casa se recomienda seguir los pasos que se detallan a continuación:

Hervir una taza de agua

Agregar hojas de tomillo y albahaca

Dejar reposar entre 5 y 10 minutos

Colar antes de consumir

Endulzar con miel si se desea

La preparación de la Infusión de albahaca y tomillo es sencilla. Foto: (imagen generada con IA)

Consumida caliente, esta infusión puede ayudar a aliviar la irritación de garganta, disminuir la tos y facilitar la respiración cuando aparecen los primeros síntomas respiratorios.

Además de sus beneficios puntuales, la combinación de tomillo y albahaca forma parte de prácticas tradicionales de cuidado natural que acompañan el fortalecimiento del sistema inmune. Por eso suele recomendarse especialmente en invierno o ante cambios bruscos de temperatura.

Es importante tener en cuenta que, más allá de aplicar estos trucos caseros en el día a día, las personas que se encuentren en edad de riesgo deben vacunarse contra la gripe, en lo que es el método más efectivo para prevenirla hoy en día.