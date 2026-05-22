Durante años, ciertos alimentos quedaron marcados como “malos” para la salud por su contenido de grasa, carbohidratos o por ser considerados demasiado procesados. Sin embargo, nuevas investigaciones y revisiones médicas empezaron a cambiar esa mirada y muestran que varios de esos productos pueden tener beneficios reales cuando se incorporan de manera equilibrada en la alimentación diaria.

// ¿Por qué son tan adictivas las harinas?: el doctor Cormillot lo explicó en Cuestión de Peso

La idea de que algunos alimentos son automáticamente perjudiciales muchas veces surge de mitos nutricionales, información desactualizada o de la forma en la que suelen prepararse. Hoy, organismos como la Escuela de Salud Pública de Harvard y distintos especialistas en nutrición remarcan que el contexto general de la dieta importa más que demonizar ingredientes específicos.

En ese escenario, hay al menos seis alimentos que suelen tener mala reputación pero que, en realidad, aportan nutrientes importantes para el organismo. La clave está en elegir versiones simples, evitar excesos y priorizar preparaciones más naturales.

Los alimentos que fueron “demonizados” pero pueden ser saludables

Verduras congeladas

Muchas personas creen que las verduras congeladas pierden propiedades frente a las frescas, pero distintos estudios indican lo contrario. Como suelen congelarse apenas después de la cosecha, conservan gran parte de sus vitaminas, minerales y antioxidantes.

Los 6 alimentos con mala fama que generan beneficios reales para la salud. Foto: IA

Además, pueden transformarse en una alternativa práctica para quienes no consumen vegetales con frecuencia o no tienen tiempo para comprar productos frescos seguido. Expertos recomiendan elegir opciones sin sodio agregado ni salsas industriales.

Otro punto a favor es que ayudan a reducir desperdicios, ya que duran más tiempo y permiten tener vegetales disponibles durante semanas sin perder demasiada calidad nutricional.

Pescado enlatado

El pescado en lata suele quedar asociado a alimentos ultraprocesados, aunque muchas versiones solo contienen agua, aceite o sal. Atún, caballa o sardinas mantienen proteínas, omega-3 y vitamina D incluso después del envasado.

Los especialistas destacan que este tipo de alimentos puede ayudar a mejorar la salud cardiovascular y aportar nutrientes que muchas personas no consumen en cantidad suficiente en su dieta diaria.

También aparece como una opción accesible y rendidora para incorporar pescado más seguido, especialmente en preparaciones rápidas como ensaladas, tartas o sandwiches.

Café

Durante años el café quedó asociado a problemas cardíacos o nerviosismo, pero investigaciones recientes muestran que el consumo moderado podría tener efectos positivos para la salud. Harvard señala que tomar entre tres y cinco tazas diarias se relaciona con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

Los 6 alimentos con mala fama que generan beneficios reales para la salud

El café también aporta antioxidantes y compuestos vegetales que benefician funciones del hígado, el cerebro y los riñones. Incluso la versión descafeinada conserva parte de esos efectos.

Eso sí: los beneficios aparecen cuando se consume sin exceso de azúcar, cremas o jarabes industriales, que terminan modificando completamente el perfil nutricional de la bebida.

Papas, soja y huevos: otros alimentos que recuperaron prestigio

Las papas suelen tener mala fama por su relación con frituras y comida rápida, pero cocidas al horno, hervidas o al vapor aportan potasio, vitamina C, fibra y sensación de saciedad. El problema generalmente no está en la papa en sí, sino en el exceso de aceite y sal con el que suele prepararse.

Los 6 alimentos con mala fama que generan beneficios reales para la salud. Foto: IA

La soja también quedó envuelta en mitos vinculados a supuestos efectos hormonales. Sin embargo, especialistas remarcan que alimentos como tofu, edamame o leche de soja aportan proteínas vegetales y grasas saludables, además de asociarse a menor riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2.

Con los huevos pasó algo parecido. Durante décadas se recomendó limitar su consumo por el colesterol, aunque estudios más recientes muestran que, en la mayoría de las personas, no aumentan el riesgo cardiovascular. Además, aportan proteínas de alta calidad, vitaminas y antioxidantes importantes para la salud visual y muscular.

Los expertos coinciden en que ninguno de estos alimentos hace “magia” por sí solo, pero sí pueden formar parte de una alimentación equilibrada. La clave está en evitar extremos, reducir ultraprocesados y priorizar hábitos sostenibles en el tiempo.