Cuando bajan las temperaturas y aumenta la humedad, secar la ropa puede convertirse en un problema cotidiano. Las prendas tardan más horas en quedar listas, el olor a humedad aparece más rápido y en muchos departamentos o casas con poca ventilación el ambiente se vuelve pesado. En ese contexto, comenzó a viralizarse un truco casero que promete hacer que la ropa salga mucho más seca del lavarropas en apenas 10 minutos.

// Cómo secar la ropa en días húmedos y evitar el mal olor: el método efectivo en casa

El método se volvió popular en redes sociales porque no requiere productos especiales ni electrodomésticos caros. Solo hace falta una toalla seca y aprovechar el centrifugado del lavarropas para quitar gran parte del agua acumulada en las fibras de la ropa. La técnica es especialmente útil para quienes no tienen secadora o necesitan acelerar el secado en días de lluvia.

La clave está en que la toalla funciona como un elemento absorbente extra dentro del tambor. Durante el centrifugado, absorbe parte de la humedad de las prendas y ayuda a que la ropa quede mucho menos mojada al momento de tenderla. Según quienes probaron este sistema, las prendas terminan secándose bastante más rápido que con un lavado convencional.

Cómo hacer el truco de la toalla en el lavarropas

El procedimiento es muy sencillo y lleva pocos minutos. Después de terminar el lavado normal, hay que dejar la ropa húmeda dentro del tambor y agregar una toalla completamente seca y limpia.

El truco para que la ropa salga mucho más seca del lavarropas en apenas 10 minutos. Foto: IA

Luego se debe activar un nuevo ciclo de centrifugado, preferentemente fuerte, durante unos 10 minutos. La toalla comenzará a absorber parte del exceso de agua de las prendas mientras el tambor gira a alta velocidad. El resultado es una carga con mucha menos humedad acumulada.

Este truco suele recomendarse especialmente para ropa de algodón, remeras, pantalones deportivos, ropa interior y prendas livianas. En telas muy delicadas conviene revisar siempre las indicaciones de lavado para evitar daños por un centrifugado intenso.

Otros métodos para acelerar el secado dentro de casa

Además del truco de la toalla, existen otras alternativas simples que ayudan a secar la ropa más rápido en interiores:

Elegir un centrifugado extra en el lavarropas.

Usar un ventilador cerca del tender.

Mantener las ventanas abiertas algunos minutos para renovar el aire.

Colocar las prendas separadas entre sí para mejorar la circulación.

Utilizar un deshumidificador para reducir la humedad ambiental.

El truco para que la ropa salga mucho más seca del lavarropas en apenas 10 minutos. Foto: IA

También hay quienes recurren al método de la toalla y la plancha para prendas puntuales. Consiste en apoyar una toalla seca sobre la ropa húmeda y pasar una plancha caliente sin vapor. El calor acelera la evaporación mientras la tela absorbe parte de la humedad restante.

Los especialistas en mantenimiento del hogar recomiendan evitar apoyar ropa directamente sobre estufas o calefactores, ya que eso puede generar malos olores, humedad acumulada e incluso riesgos de incendio en algunos casos.

La humedad alta y las bajas temperaturas reducen la evaporación natural del agua en las telas. Por eso, en otoño e invierno muchas prendas tardan horas o incluso días en secarse por completo dentro de ambientes cerrados. Aplicar pequeños cambios en la forma de centrifugar y tender la ropa puede hacer una diferencia importante en el día a día.