Laurita Fernández atraviesa un momento de plenitud total, combinando su éxito profesional con una vida personal cargada de afecto. A través de sus redes sociales, la bailarina permitió que sus seguidores espíen su rutina doméstica junto a su pareja, Matías Busquet, y su inseparable perra Miel.

En las imágenes se percibe la armonía de la pareja mientras disfrutan de un merecido descanso en su hogar, alejados por un momento de la vorágine laboral.

El tierno posteo de Laurita Fernández con Matías Busquet y su perra Miel. Crédito: Instagram

EL VÍNCULO FAMILIAR DE LAURITA FERNÁNDEZ Y MATÍAS BUSQUET

Desde que la relación se hizo pública, la protagonista de Legalmente Rubia ha sabido equilibrar su exposición, aunque no duda en celebrar los hitos de su día a día.

El tierno posteo de Laurita, Matías y la perra Miel Por: Instagram @holasoylaurita

En esta ocasión, la gran estrella de las fotos fue Miel, la perra que Laurita adoptó y que se ha convertido en una pieza fundamental de la casa. Según detalló la conductora, Matías ha logrado forjar una conexión muy especial con el animal, consolidando este proyecto de vida compartido.