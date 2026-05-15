Laurita Fernández atraviesa un momento de plenitud total, combinando su éxito profesional con una vida personal cargada de afecto. A través de sus redes sociales, la bailarina permitió que sus seguidores espíen su rutina doméstica junto a su pareja, Matías Busquet, y su inseparable perra Miel.
En las imágenes se percibe la armonía de la pareja mientras disfrutan de un merecido descanso en su hogar, alejados por un momento de la vorágine laboral.
EL VÍNCULO FAMILIAR DE LAURITA FERNÁNDEZ Y MATÍAS BUSQUET
Desde que la relación se hizo pública, la protagonista de Legalmente Rubia ha sabido equilibrar su exposición, aunque no duda en celebrar los hitos de su día a día.
En esta ocasión, la gran estrella de las fotos fue Miel, la perra que Laurita adoptó y que se ha convertido en una pieza fundamental de la casa. Según detalló la conductora, Matías ha logrado forjar una conexión muy especial con el animal, consolidando este proyecto de vida compartido.