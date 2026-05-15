Chloe Bello volvió a emocionar a sus seguidores al compartir un recuerdo íntimo junto a Gustavo Cerati. A través de sus redes sociales, publicó una foto inédita en la que ambos aparecen sonrientes durante un paseo en barco y acompañó la imagen con un mensaje cargado de nostalgia.

“Así nos recuerdo todos los días... Pasan los años y cada día te extraño un poco más. En mi corazón por siempre amor”, escribió la modelo en una historia de Instagram que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos del exlíder de Soda Stereo.

En la postal se los puede ver relajados y felices, disfrutando de un momento juntos bajo el sol y cerca del mar. La imagen dejó en evidencia la fuerte conexión que existió entre ambos durante la relación que mantuvieron años atrás.

Chloe Bello recordó a Gustavo Cerati con una emotiva foto inédita: “Cada día te extraño un poco más”. Crédito: Instagram

EL EMOTIVO MENSAJE DE CHLOE BELLO PARA GUSTAVO CERATI

El posteo de Chloe Bello apareció a pocos días de un nuevo aniversario vinculado a la vida del músico y despertó miles de reacciones entre seguidores de Gustavo Cerati, quienes suelen recordar al artista a través de imágenes inéditas, canciones y mensajes en redes sociales.

Chloe Bello recordó a Gustavo Cerati con una emotiva foto inédita: “Cada día te extraño un poco más”. Crédito: Instagram

La modelo ya había compartido en otras oportunidades recuerdos vinculados al cantante, aunque esta vez eligió una foto muy personal y una frase breve, pero profundamente emotiva, que reflejó cuánto sigue presente el músico en su vida.