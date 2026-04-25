Empezó el fin de semana y la producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para el esperado almuerzo que acompaña a los televidentes todos los domingos.

Este 26 de abril desde las 13:45 por la pantalla de eltrece, la nieta de la Chiqui recibirá en su mesaza a la reconocida actriz Jorgelina Aruzzi, que actualmente protagoniza El Ser Querido en el Teatro Astros, y al cantante Benjamín Amadeo.

También serán de la partida de este fin de semana el actor, que actualmente presenta su obra Bebé Reno, Nazareno Casero, el exfutbolista y actual pareja de Sabrina Rojas, José Chatruc,y el licenciado y doctor en piscología Marcos Díaz Videla.

LA SALUD DE MIRTHA LEGRAND: LO ÚLTIMO QUE SE SABE

Mirtha Legrand decidió hablar públicamente sobre su estado de salud y llevar calma con un mensaje directo y sincero. A través de sus redes sociales, la conductora publicó un texto en el que explicó que, por recomendación médica, deberá quedarse unos días más en su casa: “Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa”, comenzó diciendo en un posteo que subió a Instagram Stories.

Además, Mirtha aclaró que atravesó “un cuadro viral normal de esta época del año”, aunque reconoció que necesitará continuar con reposo pararecuperarse completamente: “Tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme”, sumó, dejando en claro que priorizará su bienestar.

Mirtha Legrand rompió el silencio y habló de su salud (Foto: Instagram/@mirthalegrand).

La legendaria conductora comenzó hace aproximadamente 15 días con síntomas compatibles con un resfrío, con el correr de las horas el cuadro se habría intensificado, diagnósticándole así una bronquitis y según revelaron tiene indicado reposo hasta el domingo.

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