Empezó el fin de semana y la producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para el esperado almuerzo que acompaña a los televidentes todos los domingos.
Este 26 de abril desde las 13:45 por la pantalla de eltrece, la nieta de la Chiqui recibirá en su mesaza a la reconocida actriz Jorgelina Aruzzi, que actualmente protagoniza El Ser Querido en el Teatro Astros, y al cantante Benjamín Amadeo.
También serán de la partida de este fin de semana el actor, que actualmente presenta su obra Bebé Reno, Nazareno Casero, el exfutbolista y actual pareja de Sabrina Rojas, José Chatruc,y el licenciado y doctor en piscología Marcos Díaz Videla.
LA SALUD DE MIRTHA LEGRAND: LO ÚLTIMO QUE SE SABE
Mirtha Legrand decidió hablar públicamente sobre su estado de salud y llevar calma con un mensaje directo y sincero. A través de sus redes sociales, la conductora publicó un texto en el que explicó que, por recomendación médica, deberá quedarse unos días más en su casa: “Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa”, comenzó diciendo en un posteo que subió a Instagram Stories.
Además, Mirtha aclaró que atravesó “un cuadro viral normal de esta época del año”, aunque reconoció que necesitará continuar con reposo pararecuperarse completamente: “Tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme”, sumó, dejando en claro que priorizará su bienestar.
La legendaria conductora comenzó hace aproximadamente 15 días con síntomas compatibles con un resfrío, con el correr de las horas el cuadro se habría intensificado, diagnósticándole así una bronquitis y según revelaron tiene indicado reposo hasta el domingo.
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