El regreso televisivo de Andy Kusnetzoff con PH, Podemos Hablar parecía inminente, pero en las últimas horas surgió una situación inesperada que podría postergar su vuelta a la pantalla de Telefe.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen durante su ciclo digital Mitre Live, donde explicó qué ocurrió detrás de escena.

Según contó el periodista, el retorno del programa de Andy Kusnetzoff estaba previsto para mayo, aunque una reunión de último momento cambió el panorama.

El conductor habría mantenido un encuentro con autoridades de su productora, Kuarzo Entertainment Argentina, para comunicarles la aparición de un nuevo compromiso profesional vinculado al próximo Mundial de fútbol.

Se retrasa la vuelta de Andy Kusnetzoff con “PH, Podemos Hablar”: por qué y cuándo empezaría

LA VUELTA DE “PH, PODEMOS HABLAR”

“Hace unos días les adelanté que volvía PH Podemos Hablar a la pantalla de Telefe, pero surgió un inconveniente para el retorno del ciclo ya mismo en mayo”, explicó Etchegoyen.

De acuerdo con su información, el conductor fue convocado para trabajar durante la cobertura del Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir de junio.

Se retrasa la vuelta de Andy Kusnetzoff con “PH, Podemos Hablar”: por qué y cuándo empezaría

El periodista detalló que Kusnetzoff habría sido contratado por DirecTV para realizar un programa nocturno desde Estados Unidos, lo que le impediría permanecer en la Argentina durante las semanas previas al torneo y, por lo tanto, adelantar el estreno del ciclo televisivo.

“A mí me hablan de una reunión de último momento donde Andy le dijo a la productora que se va al Mundial y la idea es empezar PH después de este evento”, aseguró el conductor de Mitre Live. Según agregó, la decisión no pone en riesgo el regreso del formato, sino únicamente su fecha de estreno.