Andy Kusnetzoff salió a confirmar el regreso de PH, Podemos Hablar a Telefe tras los rumores. El conductor, que se convirtió en uno de los referentes de los sábados a la noche, se refirió a la chance de volver a competir con La Noche de Mirtha y dejó una frase que encendió las expectativas de los fanáticos.

“Siempre hay posibilidad de que vuelva con PH, está bueno. La competencia con Mirtha siempre fue bárbara”, aseguró Andy en diálogo con SQP. Sin embargo, fue cauto para confirmar la vuelta: “Todavía ni idea. Falta, pero si es bueno volver”.

Andy Kusnetzoff (Foto: prensa Telefe)

El conductor también le dedicó un mensaje a La Chiqui, su histórica rival en el prime time del sábado: “Cuando te va bien… volvés. PH creo que se fue bien de Telefe, así que siempre se puede”.

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Según trascendió, la fecha tentativa para el regreso de PH, Podemos Hablar sería en junio de 2026 o después del Mundial, que también será transmitido por Telefe. El canal busca reforzar su programación de los sábados a la noche, un horario clave donde la competencia con Mirtha Legrand siempre fue fuerte.

El periodista Juan Etchegoyen reveló que el único paso pendiente es la aprobación del presupuesto por parte del canal. “Lo único que falta, me cuentan desde el canal de las pelotas, es que el canal acepte el presupuesto”.

Andy Kusnetzoff (Foto: prensa Telefe)

La posible vuelta de PH se suma a otros regresos históricos que Telefe está preparando, como Tu cara me suena y Popstars. Sin embargo, Andy Kusnetzoff prefirió, por ahora, mantener el misterio.

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